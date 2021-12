MV “STAY” của Blackpink chạm mốc 300 triệu lượt xem

ⓒ YG Entertainment

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 12/12 cho biết MV “STAY” của nhóm nữ Blackpink đã vượt mốc 300 triệu lượt xem tính đến 0 giờ 46 phút rạng sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc).





“STAY” là ca khúc chủ đề kép của đĩa đơn “SQUARE TWO” được phát hành vào ngày 1/11/2016. MV ca khúc này đã chạm mốc 300 triệu lượt xem trên kênh YouTube chỉ sau 5 năm một tháng được đăng tải.





Như vậy, tính đến nay, các cô nàng Hắc Hường đã bỏ túi được tổng cộng 32 video, bao gồm cả MV, đạt trên trăm triệu lượt xem, trong đó có hơn một nửa là trên 300 triệu view.





Các ca khúc đạt trăm triệu lượt xem trước “STAY” của Blackpink gồm có “DDu-du Ddu-du” (1,7 tỷ lượt), “Kill This Love” (1,4 tỷ lượt), Boombayah” (1,3 tỷ lượt), “As If It’s Your Last” (1,1 tỷ lượt), “How You Like That” (1 tỷ lượt), “Playing with Fire” và “Whistle” (700 triệu lượt), “Ice Cream” (600 triệu lượt), “Lovesick Girls” (500 triệu lượt).





“STAY” là ca khúc mang giai điệu “acoustic folk pop” ấn tượng, thể hiện tình cảm tha thiết mong muốn có một ai đó bên cạnh mình. Ngay khi vừa mới phát hành, “STAY” cùng ca khúc chủ đề kép khác là “Playing with Fire” đã nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc.





Hơn nữa, khác với các nhạc phẩm khác, MV “STAY” thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu nhạc với vũ điệu mạnh mẽ và tài năng diễn xuất của cả 4 cô gái.





Mặt khác, tính đến cùng ngày, kênh YouTube của Blackpink đã vượt hơn 70,4 triệu người theo dõi, con số kỷ lục trong số kênh YouTube của nam nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới.