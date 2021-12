“DEVIL” của ONEUS được tạp chí Time bình chọn là “Album K-pop hay nhất năm 2021”

ⓒ RBW

Tạp chí hàng tuần Time của Mỹ ngày 8/12 đã công bố trên trang chủ danh sách “Album và ca khúc K-pop hay nhất năm 2021” (The Best K-Pop Songs and Albums of 2021). Trong đó, album đầy đủ đầu tiên “DEVIL” của nhóm nhạc nam 6 thành viên ONEUS đã chọn là “Album K-pop hay nhất năm”.





Tờ tạp chí Mỹ giới thiệu “DEVIL” là album đầu tay của ONEUS. Cách kể chuyện đặc biệt của nhóm trong album này được nối tiếp với sản phẩm trước đó. Nếu như album “LIVED” trước đó miêu tả cuộc sống là sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết, thì “DEVIL” lại đề cập đến câu chuyện sau khi đã có sự lựa lựa chọn.





Tiếp đó, tạp chí Time cho rằng yếu tố giả tưởng là chủ đề chính trong “DEVIL”, nhưng đồng thời cũng là một khía cạnh rất thực tế. Nét nổi bật của album này là các thông điệp “tuổi trẻ không cần phải quá hoàn hảo”, “thời gian của chúng ta đang trôi ngược”. Điều này đã phản ánh một cách rõ ràng sự đấu tranh của con người với thời gian.





Thông qua “LIVED”, các chàng trai ONEUS đã hoàn thiện thế giới quan về “vị vua” của loài người bị trúng lời nguyền trong album “LIVED”, đồng thời vẽ nên bức tranh hấp dẫn và gợi cảm về những gì đã xảy ra sau khi chọn “cuộc sống” ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Toàn bộ các ca khúc trong album đều lọt các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc, và ca khúc chủ đề “No diggity” cũng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thời gian thực.





Ngoài ra, album “DEVIL” cũng được góp mặt trên các bảng xếp hạng album K-pop của iTunes tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm cả vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng album K-pop của iTunes tại Mỹ.





Mặt khác, ONEUS đã kết thúc thành công hoạt động quảng bá cho album mini 6 “BLOOD MOON”, phát hành vào tháng 11 vừa qua.