Album của Monsta X được chọn là sản phẩm âm nhạc mới được yêu thích nhất tuần trên Billboard

Trang chuyên về âm nhạc Billboard (Mỹ) gần đây cho biết album đầy đủ thứ hai phát hành tại Mỹ mang tên “The Dreaming” của nhóm nhạc nam Monsta X đã được đứng thứ nhất ở hạng mục sản phẩm âm nhạc mới trên Billboard được yêu thích nhất tuần do người hâm mộ bình chọn (Fans Choose MONSTA X’s ‘The Dreaming’ as This Week’s Favorite New Music).





Kết quả lần này được tính dựa trên số phiếu bình chọn của người hâm mộ. Nhóm nhạc Monsta X với album “The Dreaming” phát hành vào ngày 10/12 vừa qua đã dẫn đầu với số phiếu áp đảo, đạt 86,72%, một lần nữa chứng minh được đẳng cấp toàn cầu của nhóm.





“The Dreaming” là album tiếng Anh thứ hai của Monsta X sau album chính thức đầu tiên “ALL ABOUT LUV” phát hành tại Mỹ trong năm 2020. Album có tổng cộng 10 ca khúc, mang thông điệp rằng “âm nhạc” chính là chất xúc tác để kết nối con người với nhau trong quá trình đi tìm hy vọng cho một năm đầy mất mát.





Ca khúc chủ đề “You Problem” mang màu sắc tươi vui với giai điệu disco, khác với âm nhạc trước đây của Monsta X. MV ca khúc này cũng hết sức quyến rũ, vui nhộn, tận dụng triệt để sự gởi cảm, thu hút sự chú ý khiến người xem phải mỉm cười.





Mặc khác, Monsta X cũng xuất hiện trên chương trình buổi sáng “Good Morning America” của đài truyền hình mặt đất ABC (Mỹ) vào ngày 13/12 (giờ địa phương), và tham gia tour diễn cuối năm lớn nhất nước Mỹ “Jingle Ball” được tổ chức tại “Wells Fargo Center” ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào cùng ngày.