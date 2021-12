ENHYPEN được trang chuyên âm nhạc Mỹ chọn là nghệ sĩ thống trị K-pop năm 2021

ⓒ BELIFT LAB

Trang chuyên về âm nhạc Consequence of Sound của Mỹ ngày 14/12 (giờ địa phương) đã bình chọn nhóm nhạc nam ENHYPEN vào danh sách 10 nghệ sĩ thống trị K-pop năm 2021 (10 K-Pop Acts That Dominated 2021).





Consequence of Sound cho biết dù mới ra mắt được hơn một năm, nhưng khó có thể gọi ENHYPEN là một nhóm tân binh bởi các thành viên trong nhóm gần như đạt được sự hoàn thiện về mọi mặt. ENHYPEN đã trở nên nổi tiếng nhờ ca khúc “FEVER” nằm trong album mini 2 “BORDER : CARNIVAL”, và gần đây đã phát hành album đầy đủ đầu tiên “DIMENSION : DILEMMA”.





Nhóm trưởng Jung-won phát biểu trong năm 2021 đã có nhiều sự việc đến với ENHYPEN như những món quà. Nhóm đã có buổi họp fan vào tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên được trực tiếp gặp “ENGENE” (cộng đồng fan của ENHYPEN) và có những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa cùng người hâm mộ nhìn lại một năm qua kể từ khi ra mắt.





Mặt khác, ENHYPEN hiện đang được người hâm mộ trong nước cũng như tại Mỹ dành tình yêu thương nồng nhiệt. Gần đây, nhóm đã biểu diễn trong chương trình trò chuyện “The Kelly Clarkson Show” của đài NBC (Mỹ), ca khúc “FEVER” trong album mini 2 được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn là ca khúc K-pop hay nhất năm 2021 trong danh sách “Ca khúc và album K-pop hay nhất năm” (The Best K-Pop Songs and Albums of 2021). ENHYPEN hiện đang có kế hoạch phát hành album tái bản của album chính thức đầu tiên “DIMENSION : ANSWER” vào ngày 10/1 năm sau.