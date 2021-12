Tổng kết chuyến thăm Australia của Tổng thống Moon Jae-in

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/12 đã về nước, kết thúc chuyến thăm chính thức Australia dài 4 ngày. Chuyến thăm của Tổng thống đã gặt hái nhiều thành quả ý nghĩa, như về hợp tác công nghiệp quốc phòng, ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Chuyến thăm chính thức Australia

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Moon Jae-in là chuyến thăm Australia chính thức đầu tiên sau 12 năm của một lãnh đạo Hàn Quốc. Ông Moon Jae-in cũng là lãnh đạo quốc tế đầu tiên được mời thăm chính thức Australia kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Điều này có nghĩa là chuyến thăm đều mang ý nghĩa lớn với cả hai nước. Trong ngày 13/12, Tổng thống Moon đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Scott Morrison tại thủ đô Canberra, thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương. Tiếp đó, trong ngày 14/12, Tổng thống đã dự buổi tọa đàm về chủ đề hợp tác xây dựng ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng với đại diện doanh nghiệp của Australia tại thành phố Sydney.

Hợp tác công nghiệp quốc phòng

Thành quả lớn nhất trong chuyến thăm lần này của Tổng thống đó là việc hai nước đã ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 cho Lục quân của Australia. Theo hợp đồng này, Hàn Quốc sẽ cung cấp 30 khẩu pháo tự hành K9 và 15 xe tiếp tế đạn dược K10, quy mô dự án tối đa là 1.090 tỷ won (918,5 triệu USD).

Australia hiện đang mâu thuẫn với Trung Quốc do tham gia tích cực cùng Mỹ trong việc gây sức ép với Bắc Kinh. Ngoài ra, nước này cũng tích cực đóng vai trò là một quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thường phản ứng nhạy cảm với các mối uy hiếp an ninh từ Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, và đang nỗ lực đẩy cao năng lực quốc phòng. Việc Australia nhập pháo tự hành K9 của Seoul là căn cứ theo chính sách an ninh, quốc phòng này.

Pháo tự hành K9 do Hàn Quốc tự phát triển và được triển khai trong nước từ năm 2000, tự hào có tính năng hàng đầu thế giới, đang càn quét thị trường thế giới gần đây. Pháo K9 có trọng lượng 45 tấn, vận tốc tối đa đạt 60 km/giờ, tầm bắn tối đa là 40 km, khi bắn nhanh có thể phóng ba quả trong vòng 15 giây, nếu bắn liên tiếp thì có thể bắn mỗi phút hai đến ba quả trong vòng một tiếng. Dù có tính năng ưu việt như vậy nhưng giá thành và chi phí vận hành pháo tự hành K9 lại tương đối phải chăng, nên vũ khí này được nhiều nước lựa chọn. Hiện có khoảng 700 khẩu K9 được sử dụng tại 7 nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Estonia, Ấn Độ, Na Uy. Australia là quốc gia thứ 8 ký hợp đồng nhập khẩu pháo K9. Ngoài ra, Hàn Quốc đang xúc tiến ký hợp đồng xuất khẩu pháo K9 với Ai Cập.

Hợp tác tài nguyên

Một thành quả ý nghĩa lớn khác trong chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in đó là hợp tác về tài nguyên. Australia là nước giàu tài nguyên thiên nhiên như các loại đất hiếm, bao gồm cả than đá chất lượng cao. Nước này cũng là một đối tác quan trọng của Hàn Quốc, từng giúp Seoul giải tỏa tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel xảy ra gần đây. Lần này, hai nước đã ký kết hai biên bản ghi nhớ (MOU) về “hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng” và “hợp tác kế hoạch thực thi công nghệ trung hòa carbon và kinh tế hydro sạch”. Về các khoáng sản quan trọng, hai nước nhất trí lập nhóm chuyên viên có sự tham gia của cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, tổ chức tài chính để hợp tác đầu tư chung, tìm kiếm dự án nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực khai thác khoáng sản. Biên bản ghi nhớ ở lĩnh vực trung hòa carbon có nội dung hai bên sẽ thúc đẩy các dự án công – tư để hợp tác trong toàn bộ chu kỳ trung hòa carbon, thương mại hóa các công nghệ quan trọng, phát triển kinh tế hydro sạch.