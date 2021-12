GHOST9 tổ chức tour diễn đầu tiên tại Mỹ vào tháng 1 năm 2022

Nhóm nhạc nam GHOST9 sẽ tổ chức tour lưu diễn đầu tiên tại Mỹ “MEET&LIVE TOUR in US ” trong vòng hai tuần từ 15-27/1 năm sau.

GHOST9 sẽ khởi động tour diễn tại thành phố Los Angeles, sau đó di chuyển qua ba thành phố lớn khác là San Francisco, New York và Boston.

Chủ đề của chuyến công diễn là “GHOST9 của hiện tại” để kết thúc cho sê-ri “NOW”, thể hiện sự trân quý những khoảnh khắc của hiện tại, cho thấy con đường mà nhóm đang theo đuổi là “hướng tới hiện tại” (Into the NOW).

GHOST9 ra mắt làng nhạc K-pop năm ngoái với chuỗi album “PRE EPISODE” vào tháng 9 năm ngoái, và ngay lập tức đã nhận được lời đánh giá tích cực từ cây bút nổi tiếng Jeff Benjamin của Billboard. Sau đó, với ngoại hình đỉnh cao, tài năng ca hát và vũ đạo hoàn hảo, GHOST9 nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ trên toàn thế giới. Với sê-ri “NOW”, nhóm đã tiếp tục cho người hâm mộ thấy được thế giới quan chỉ của riêng GHOST9.

Gần đây, GHOST9 phát hành album cuối cùng của sê-ri “NOW” mang tên “NOW : Who we are facing”, hiện đang tích cực hoạt động quảng bá cho sản phẩm mới này với ca khúc chủ đề của album là “Control”.

Phía công ty chủ quản cho biết hiện đang chuẩn bị cho tour diễn sắp tới của nhóm, tuân thủ nghiêm túc quy định phòng dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nghệ sĩ và người hâm mộ; đồng thời mong sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của mọi người.