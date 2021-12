Thần Tượng: Cuộc Đảo Chính (Idol: The Coup)

Tên tiếng Hàn: 아이돌 : The Coup

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ahn Hee-yeon, Kwak Si-yang, Kim Min-kyu, Chu So-jung

Đạo diễn: No Jong-chan

Kịch bản: Jeong Yoon-jeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 8/11/2021 ~

Số tập: 12

Giới Thiệu:

“Thần Tượng: Cuộc Đảo Chính” là một bộ phim kể về những thần tượng đã thất bại trong hành trình trở thành ngôi sao và đang đấu tranh để từ bỏ ước mơ chưa đạt được của họ. Đúng như tên phim, những thần tượng này buộc phải có một bản hit thời thượng để vực dậy danh tiếng cũng như giúp công ty vượt qua khó khăn đang đứng trước bờ vực sâu thẳm.

Jena(Kim Je-na), diễn viên Ahn Hee-yeon

Jena là trưởng nhóm nhạc nữ Cotton Candy và đồng thời đảm nhận vị trí hát phụ. Với nội tâm mạnh mẽ và kiên cường, cô đã một mình đấu tranh và dẫn dắt nhóm nhạc của mình tuy đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn vô danh và đang trên bờ vực tan rã. Jena đã từng là cô bé mười mấy tuổi vừa đàn vừa hát bài hát tự sáng tác trong một buổi thử giọng, và ngay lập tức màn trình diễn đó gây "sốt" trên mạng, giúp tỷ lệ người xem chương trình tăng vọt. Một ngày nọ, giám đốc điều hành của Star Peace - một công ty giải trí nhỏ chẳng có gì ngoài đam mê và nhiệt huyết tìm gặp Jena. Nhờ sự chân thành của CEO mà cô chấp nhận ký hợp đồng và ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Star Peace với tên gọi "Cotton Candy". Tuy nhiên, họ chỉ gây được sự chú ý khi mới ra mắt mà thôi. Dù phía công ty quản lý an ủi và động viên nhóm làm tốt album tiếp theo, nhưng không có sản phẩm nào sau đó được phát hành. Khi nhóm nhạc nam “Mars” bùng nổ, công ty bận rộn và CEO đã quên mất "Cotton Candy". Mọi người đều cho rằng "Cotton Candy" đã đi đến hồi kết. Nhưng Jena thì không, cô luôn đấu tranh để nắm bắt ngay cả những cơ hội dù là nhỏ nhất.

Cha Jae-hyuk, diễn viên Kwak Si-yang

Cha Jae-hyuk hiện là giám đốc điều hành của công ty giải trí Star Peace.

"Tôi không phải là người tích trữ. Đương nhiên những thứ không có giá trị thương mại thì nên vứt bỏ."

Cha Jae-hyuk là một "doanh nhân bẩm sinh", một người chưa từng thất bại. Anh ghét phải lãng phí thời gian vào những việc không đáng giá. Là một giám đốc lạnh lùng coi nghệ sĩ là hàng hóa, anh ta chỉ tập trung vào việc phân tích và tính toán những con số sao cho có lợi nhất đem về công ty hơn là tập trung vào âm nhạc. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Jae-hyuk tốt nghiệp sớm tại Đại học Chicago và làm A&R tại hãng thu âm nổi tiếng Spiral Music của Mỹ. Anh gia nhập công ty với tư cách là một nhân viên bình thường, nhưng nhanh chóng được thăng chức lên Phó Chủ tịch (Vice President) phụ trách kế hoạch tài chính khu vực châu Á nhờ năng lực vượt trội của mình. Sau đó, anh đầu tư vào ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc Hallyu và K-pop, và được gọi là "Midas của giới đầu tư" vì sở hữu bàn tay vàng. Sau khi thành lập “Cha Invest”, anh đầu tư vào Star Peace, một công ty giải trí của Hàn Quốc, và trở thành đồng giám đốc điều hành Star Peace. Sau khi gia nhập công ty, anh bắt đầu tái cơ cấu bằng cách chấm dứt hợp đồng với những nghệ sĩ hoạt động không hiệu quả. Mục tiêu đầu tiên là "Cotton Candy". Tuy nhiên, Jae-hyuk không ngờ là những cô gái của "Cotton Candy" lại không hề vô dụng như anh nghĩ.

Ji-han(Seo Ji-han), diễn viên Kim Min-kyu

Ji-han là trưởng nhóm nhạc nam đã 5 năm tuổi có tên "Mars". Không chỉ đơn giản là hát và nhảy, đam mê của Ji-han là có thể được biết đến như một nghệ sĩ thực thụ. Nhìn bên ngoài, Ji-han như một chàng trai sinh ra để làm idol, nhưng thực tế thì để có thể "sống sót" trong dàn thực tập sinh sở hữu tài năng bẩm sinh ngay từ đầu, anh đã phải luôn nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Sau tất cả những nỗ lực, Ji-han đã có thể đạt được một vài thành tựu. Dù ở trên đỉnh cao, nhưng Ji-han luôn cảm thấy kiệt sức sau 5 năm và cho đến khi tình cờ nghe thấy bài hát tự sáng tác của Je-na thì anh cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ. Ji-han giao tiếp với Jena thông qua âm nhạc và xây dựng mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ mỗi khi Cotton Candy mất phương hướng. Tuy nhiên, một tình huống nảy sinh khiến anh phải phản bội sự tin tưởng của Jena để bảo vệ bản thân và nhóm của mình. Liệu lựa chọn cuối cùng của Ji-han là gì?

L(Kang Yu-ri), diễn viên Chu So-jung

L là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Cotton Candy, và khả năng ca hát của cô đã đủ chín muồi để có thể hoạt động solo. L luôn cho rằng Cotton Candy đã không còn cơ hội nào có thể vực dậy được nữa. Đó là lý do cô luôn đối đầu với Jena, người lúc nào cũng chạy khắp nơi tìm mọi cơ hội cho nhóm. Tính cách lạnh lùng và thực tế của L đôi khi khiến cô có vẻ ích kỷ. Trước khi debut với Cotton Candy, L đã từng debut trong một nhóm nhạc nữ khác là “Killa”, nhưng lại không đạt được thành tích như mong đợi. Khi Killa rơi vào tuyệt vọng, L rời nhóm và gia nhập Cotton Candy. Tuy nhiên "nữ thần may mắn" vẫn không đứng về phía cô cho đến phút cuối cùng. Cotton Candy đi trên con đường của Killa và thậm chí còn tệ hơn thế. Thay vào đó, “nữ thần số phận” khó tính đã mang lại nụ cười may mắn cho nhóm trước đây mà cô đã bỏ rơi. Nhóm nhạc mà L nghĩ sẽ phá sản đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng chỉ với một fancam được quay tại một sự kiện. Sau đó, album thứ hai cũng đã thành công rực rỡ. L là người tuyệt vọng nhất ở Cotton Candy khi hợp đồng sắp hết hạn mà cô hoàn toàn không nhìn thấy một tia sáng hy vọng nào. Do đó, L đã chọn cho mình một con đường không nên đi.