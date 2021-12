Nhóm nữ woo!ah! phát hành đĩa đơn thứ ba vào tháng 1/2022

ⓒ NV Entertainment

Nhóm nhạc nữ woo!ah! - “biểu tượng cho thế hệ Z” sẽ chính thức quay trở lại làng nhạc K-pop vào tháng 1 năm 2022.

Công ty chủ quản NV Entertainment ngày 17/12 cho biết woo!ah! sẽ phát hành ca khúc kỹ thuật số mới vào ngày 4/1 năm sau. Đây là lần comeback của nhóm sau 8 tháng kể từ khi phát hành đĩa đơn thứ ba “WISH” vào tháng 5 vừa qua.

woo!ah! là nhóm nhạc hai năm tuổi, ra mắt vào tháng 5 năm 2020, được bình chọn là “nữ hoàng Hallyu thế hệ mới”, “biểu tượng của gen Z”. Do đó, sự trở lại của nhóm lần này được người hâm mộ vô cùng quan tâm.

Ca khúc sắp phát hành của woo!ah! sẽ do Lee Woo-min và Lee Hae-sol, hai nhạc sĩ từng hợp tác với các ca sĩ thuộc JYP Entertainment như TWICE, DAY6, Stray Kids. Đặc biệt, nhạc sĩ Lee Woo-jin đã tham gia sáng tác các bản hit TWICE như “Knock Knock” từng đứng đầu Hot 100 tại Billboard Nhật Bản, viết lời cho các khúc “Candy Pop”. Còn nhạc sĩ Lee Hae-sol tham gia sáng tác ca khúc đình đám “Alcohol Free” của TWICE gần đây.

Phía công ty quản lý NV cho biết woo!ah! hiện đang chuẩn bị hết sức chăm chỉ để người hâm mộ sớm được thưởng thức ca khúc mới của nhóm vào đầu năm mới, hy vọng sự quan tâm và yêu thương của mọi người.