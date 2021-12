Nam ca sĩ Zion.T phát hành đĩa đơn mới vào 23/12

ⓒ THE BLACK LABEL

Công ty chủ quản The Black Label chiều ngày 20/12 đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội chính thức bức ảnh teaser cho đĩa đơn mới “A Gift” của nam ca sĩ Zion.T.

Trong bức ảnh là Zion.T đang nằm trên một vật gì đó có gam màu đỏ, cùng dòng chữ thông báo ngày ra mắt album mới là 6 giờ chiều 23/12/2021 (giờ Hàn Quốc), đồng thời hé lộ tên ca khúc mới là “A Gift” làm dấy lên kỳ vọng của người hâm mộ đang chờ đợi các sản phẩm âm nhạc thời thượng, đầy cảm xúc độc đáo chỉ có ở Zion.T.

Zion.T xuất hiện với tư cách là nhà sản xuất cùng với Slom trong chương trình “Show Me The Money 10” (đài Mnet), khẳng định năng lực sản xuất vượt trội cùng nội lực âm nhạc mạnh mẽ. Đặc biệt, trong chương trình này, Zion.T còn trực tiếp tham gia sáng tác và trình diễn cùng với rapper Wonstein trong ca khúc “sokodomo”, thu hút sự yêu mến của người hâm mộ ngay cả khi “Show Me The Money 10” đã kết thúc. Ca khúc hiện vẫn trụ vững thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn trong nước.

Với chất giọng độc đáo và khả năng cảm thụ âm nhạc, sản phẩm mới của Zion.T được kỳ vọng sẽ khuấy đảo làng nhạc dịp cuối năm.