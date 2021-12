Monsta X lọt bảng xếp hạng Billboard 200 với album “The Dreaming”

ⓒ STARSHIP ENT

Theo công bố mới nhất của trang nghe nhạc Billboard (Mỹ) ngày 21/12 (giờ địa phương), album đầy đủ thứ hai phát hành tại Mỹ tựa “The Dreaming” của nhóm nhạc nam Monsta X đã lần đầu thành công lọt bảng xếp hạng album “Billboard 200” ở vị trí thứ 21 cho tuần ngày 25/12.

“The Dreaming” là album tiếng Anh với nội dung một lần làm nổi bật rằng âm nhạc chính là chất xúc tác liên kết tất cả mọi người lại với nhau trong một năm 2021 dù nhiều mất mát nhưng cũng tràn đầy khao khát hy vọng.

Nếu như trong đĩa đơn “One Day” phát hành trước đó hát về những nỗi đau muộn màng sau khi mất đi một ai đó thương yêu, thì trong “The Dreaming”, Monsta X đã xoay chuyển bầu không khí với ca khúc chủ đề “You Problem” mang phong cách disco vui nhộn.

Tất cả các ca khúc trong album đều mang màu sắc riêng phản ánh góc nhìn Monsta X, từ ca khúc “Tied to Tour Body” nổi bật trên tiếng ghi-ta, “Better” “Whispers in the Dark” và “Blame Me” mang phong cách pop hiện đại, cho đến các ca khúc thể loại funky là “Secrets”, “About Last Night” và “Blow Your Mind”.

Monsta X hiện đã hoàn tất tour diễn “Jingle Ball”, lễ hội âm nhạc cuối năm của Mỹ. Nhóm cũng đã thành công với các hoạt động tại Mỹ trong năm qua, như biểu diễn trên talk show “Good Morning America” của đài ABC.