Tạp chí Anh chọn “LILAC” của IU là ca khúc K-pop hay nhất năm 2021

Tạp chí chuyên về âm nhạc nổi tiếng của Anh NME ngày 21/12 đã công bố Top 25 ca khúc K-pop hay nhất năm 2021 dựa trên tiêu chuẩn là tập trung vào yếu tố âm nhạc của ca khúc.

Theo đó, dẫn đầu danh sách này thuộc về thánh nữ nhạc số IU với ca khúc chủ đề “LILAC” (Hoa tử đinh hương) của album cùng tên. Tạp chí trên đánh giá “LILAC” là album đánh dấu sự trở lại của IU sau 4 năm, 10 ca khúc trong album đều mang phong cách đa dạng, chứng minh được tài năng sáng tác và lối kể chuyện của IU. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “LILAC” gây được chú ý với câu chuyện về hành trình chia tay tuổi trẻ vừa đượm buồn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Tiếp đó, NME nhắc đến các ca khúc của IU và nhận xét tuổi tác chiếm phần quan trọng trong âm nhạc của nữ ca sĩ. Nếu như ca khúc “Palette” ở tuổi 23 kể về quá trình từng bước khám phá bản thân để trở thành người lớn, thì đến “LILAC”, IU đã khiến người nghe cảm nhận được rằng giờ đây cô đã hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai. Có thể xem đây là một bức thư chân thành để gửi đến lứa tuổi 20, trước ngưỡng cửa sắp sửa đón 10 năm tiếp theo của cuộc đời.

Bên cạnh đó, những cái tên nổi bậc khác được chọn trong danh sách của NME còn có “Next Level” của aespa ở vị trí thứ 2, “Bad Love” của Key ở vị trí thứ 3, “The Feels” của Twice đứng thứ 4. Các vị trí tiếp theo lần lượt là “Stereotype” của Stay C, “Savage” của aespa, “Advice” của Taemin (SHINee), “0X1=Lovesong” (I Know I Love You) của Tomorrow X Together, “Red Lipstick” của Li Hi và “Butter” của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).