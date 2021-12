ATEEZ tổ chức thêm buổi diễn tại Los Angeles vào ngày 31/1/2022

ⓒ KQ Entertainment

Công ty chủ quản KQ Entertainment ngày 23/12 cho biết nhóm nhạc nam ATEEZ sẽ tổ chức thêm một buổi diễn nữa tại Los Angeles (Mỹ) trong ngày 31/1 năm sau. Đây là buổi công diễn thuộc tour diễn toàn cầu năm 2022 của nhóm mang tên “THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END”.

Phía công ty quản lý giải thích lý do quyết định tổ chức thêm buổi diễn vào ngày 31/12 là do cháy vé cho đêm diễn tại thành phố này vào ngày 30/1 sau khi mở bán trước đó.

ATEEZ đang gây sự chú ý với kế hoạch tour diễn vòng quanh thế giới “THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END”. Hiện tại, ngoại trừ vé cho buổi diễn tại Paris (Pháp) là chưa mở bán, vé xem các buổi biểu diễn nằm trong tour diễn này đều đã được bán hết, bao gồm thủ đô Seoul; thành phố Chicago, Atlanta, New York, Dallas, Los Angeles ở Mỹ; Amsterdam của Hà Lan, London ở Anh; Berlin tại Đức, Warszawa của Ba Lan, Marid của Tây Ban Nha.

Tour diễn lần này của ATEEZ có tổng cộng 15 buổi diễn, được khởi động tại Seoul trong hai ngày 7-9/1 năm sau.