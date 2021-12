SM khởi động dự án mới, ra mắt các nhóm nhỏ từ các nghệ sĩ nữ thuộc công ty

ⓒ SM Entertainment

Công ty chủ quản SM Entertainment đã khởi động dự án mới mang tên “Girls On Top” (GOT). Theo dự án này, các nghệ sĩ nữ thuộc SM sẽ lần lượt hoạt động trong các nhóm nhỏ mới theo từng chủ đề. Nhóm nhỏ đầu tiên là “GOT the beat”, và SM sẽ lần lượt công bố các nhóm nhỏ tiếp theo với nhiều màu sắc đa dạng trong thời gian tới.

“GOT the beat” là phát pháo hiệu đầu tiên của dự án đặc biệt này, dự kiến sẽ cho ra mắt những ca khúc nhạc dance sôi động cùng những màn trình diễn độc đáo. Nhóm gồm 7 thành viên đến từ các nhóm nhạc K-pop đình đám, trong đó có nữ ca sĩ BoA, Hyo-yeon và Tae-yeon của Thời đại thiếu nữ (SNSD), Seul-gi và Wendy từ Red Velvet, Karina và Winter của aespa.

“GOT the beat” sẽ tổ chức concert trực tuyến miễn phí với khán giả toàn cầu mang tên “SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@KWANGYA” vào lúc 1 giờ chiều ngày 1/1 năm 2022 (giờ Hàn Quốc), dự kiến sẽ có sân khấu đặc biệt trình diễn ca khúc mới.

Ngoài ra, bức teaser đầu tiên của “GOT the beat” đã được công bố trên tài khoản mạng xã hội chính thức của “Girls On Top” và SMTOWN vào lúc 0 giờ ngày 27/12 (giờ Hàn Quốc), thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.