DeepFine – nhà phát triển nền tảng thực tế ảo tăng cường AR trong môi trường công nghiệp

Phát triển nền tảng AR dựa trên AI cho các điểm công nghiệp





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về DeepFine, nhà phát triển nền tảng tăng cường thực tế ảo (AR) dùng trong các ngành công nghiệp.





Công nghệ thực tế ảo tăng cường giúp mô tả thế giới vật lý bằng các ảnh kỹ thuật số. Ban đầu, công nghệ AR chỉ khơi gợi trí tò mò và thú vị, song nhờ cải tiến công nghệ, kết hợp với sự phát triển của mạng không dây, công nghệ này ngày càng trở nên tinh vi, thâm nhập vào cuộc sống. Điển hình trong số đó là kính thông minh. Mạng xã hội Facebook hiện đổi tên thành Meta, đã kết hợp với một nhà sản xuất kính cho ra mắt các loại kính thông minh vào tháng 9 vừa qua. Kính thông minh chỉ nặng hơn kính thông thường 5g, nhưng được trang bị camera, loa, tai nghe, pin và thẻ nhớ, giúp người dùng chụp ảnh, nghe nhạc và trả lời cuộc gọi mà không cần dùng điện thoại hay máy tính bảng. Kính thông minh AR tạo ra các mũi tên ảo, chỉ đường và tự động dịch văn bản bằng tiếng nước ngoài theo thời gian thực. Có thể nói đây là một thiết bị đeo thế hệ tiếp theo, sử dụng cho đa mục đích. Theo đó, các công ty toàn cầu như Apple (Mỹ), Điện tử Samsung (Hàn Quốc), Xiaomi (Trung Quốc) đang lên hoạch phát hành kính thông minh vào đầu năm sau.

Được thành lập năm 2019, DeepFine đã phát triển một giải pháp thực tế ảo tăng cường không tiếp xúc trực tiếp mang tên ARON, giúp nâng cao hiệu quả làm việc tại các khu công nghiệp, công trường. Nhà nghiên cứu cấp cao Lee Jeong-min của DeepFine giới thiệu kỹ về giải pháp đặc biệt này.





ARON - giải pháp hỗ trợ kinh doanh AR dựa trên công nghệ AI điều khiển bằng giọng nói





ARON là giải pháp hỗ trợ thực tế ảo tăng cường dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho nhà xưởng, giúp cải thiện hiệu suất nhờ hỗ trợ người dùng điều khiển từ xa để tương tác với nhiều địa điểm phân tán tại địa phương hay ở nước ngoài. Chẳng hạn, ARON hiển thị danh sách các hạng mục cần kiểm tra, và cho phép người dùng chọn hạng mục bằng giọng nói mà không cần máy tính bản hay giấy tờ. Nếu phát hiện điểm bất thường, bạn có thể ghi lại thông qua ảnh hay tin nhắn thoại nhờ chức năng tạo mẫu báo cáo tự động. Kết hợp với công nghệ AI về thị giác và các thuật toán học sâu, sản phẩm này cung cấp dịch vụ AI cho các trang web, như hiển thị tình trạng cơ sở vật chất và thông tin liên quan dưới định dạng ba chiều nhờ công nghệ AR.





Ngăn ngừa tai nạn, tăng hiệu quả công việc tại khu công nghiệp





ARON là một nền tảng AR kết hợp các tính năng của kính thông minh và công nghệ nhận dạng giọng nói bằng AI, có thể lắp đặt được ở các khu vực nhà xưởng cụ thể. Với giải pháp này, một công nhân chỉ cần di chuyển tới gần máy móc được gắn các cảm biến trong nhà máy, thì có thể kiểm tra ngay được tình trạng máy móc; và người dùng sẽ được thông báo ngay lập tức nếu thiết bị phát hiện dấu hiệu bất thường. Rõ ràng, tai nạn lao động có thể xảy ra do bất kỳ sự bất cẩn nào, do đó với tính năng điều khiển bằng giọng giói, ARON cho phép công nhân sử dụng nhiều tính năng khác nhau mà không cần thao tác trực tiếp bằng tay. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng lọc tiếng ồn để có thể hoạt động hiệu quả cả trong môi trường ồn ào. Nói cách khác, ARON giúp nâng cao hiệu suất và an toàn trong khu công nghiệp. Ông Lee Jeong-min chia sẻ.





Kết hợp kính thông minh ARON với camera AI hoặc thiết bị di động sẽ có thể giảm bớt các điểm mù tại nhà máy, giúp giám sát an toàn hiện trường mà không cần thuê thêm nhân viên. Nhân viên mới có thể làm quen với môi trường làm việc dễ dàng hơn nhờ thiết bị này. Kính thông minh giúp giảm 60% thời gian và chi phí quản lý an toàn, cải thiện 30% hiệu suất của nhân viên giám sát nhờ khả năng quản lý nhiều địa điểm cùng một lúc. Kính thông minh còn giúp tiết kiệm khoảng 50% thời gian và chi phí bảo trì cơ sở vật chất. Không có gì ngạc nhiên khi kính thông minh AR đang nổi lên như một chủ đề nóng của các doanh nghiệp, giúp nâng cao tính an toàn ở các khu công nghiệp.





Ứng dụng tại các công trình, cơ sở đa dạng





Vũ trụ ảo (Metaverse) và kỹ thuật số tưởng như là viễn cảnh xa vời, song kính thông minh đã và đang thay đổi môi trường làm việc ở các khu công nghiệp. So với các giải pháp khác, điểm nổi bật của ARON là tích hợp công nghệ ưu việt vào sản phẩm công nghiệp. Trong khi đó, hầu hết các nền tảng hiện nay sử dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud) nhờ sự tiện lợi khi tải dữ liệu, nhưng điểm yếu của giải pháp này là bất kỳ sự cố kết nối mạng hay máy chủ có thể khiến các công việc liên quan phải tạm dừng. Thay vào đó, sử dụng phương pháp điện toán biên (edge computing) - tức xử lý dữ liệu ở các thiết bị gateway (như switch hoặc router) nằm ở ngoài rìa mạng lưới - dù là quy mô nhỏ, phân tán nhưng lại là giải pháp hiệu quả và kinh tế. Qua đó, ARON có thể hoạt động hiệu quả, ngay cả trong môi trường mạng internet không ổn định, cải thiện chất lượng các cuộc gọi video. Nhà nghiên cứu cấp cao Lee Jeong-min chia sẻ về các khách hàng của công ty.





Công ty xây dựng Hyundai đã sử dụng kính thông minh tại các công trường xây dựng, nơi khó tiến hành kiểm tra, giám sát an toàn nhiều địa điểm cùng một ngày. Tại tỉnh Gyeonggi, ARON được sử dụng để kiểm tra cơ sở hạ tầng. Một số công ty thực phẩm như Pulmuone, hãng bánh kẹo Lotte và công ty thực phẩm Sunjin cũng sử dụng kính thông minh để giám sát chất lượng sản phẩm và điều kiện vệ sinh tại các công ty đối tác hoặc nhà máy của họ nằm rải rác trong khu vực hay ở nước ngoài.





Mục tiêu tạo ra một thế giới an toàn, thông minh hơn





DeepFine cung cấp công nghệ liên quan cho các cơ quan Chính phủ như tham gia dự án đánh giá an toàn của chính quyền tỉnh Gyeonggi, hay bán phần mềm cho một công ty nổi tiếng của Nhật Bản. Công ty đang chuẩn bị cho dịch vụ tích hợp liên quan đến vũ trụ ảo, một chủ đề nóng trong thế giới công nghệ hiện nay. DeepFine cũng đang mở rộng nền tảng từ khu công nghiệp sang lĩnh vực bán hàng, tiếp thị và người tiêu dùng. Ông Lee Jeong-min bật mí.





Mặc dù gặp một số khó khăn khi phát triển ARON, chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến việc sẽ tạo ra các sản phẩm tuyệt vời như kính Scouter trong truyện “Bảy viên ngọc rồng” (Dragon Ball), hay trợ lý ảo AI Jarvis trong phim “Người sắt” (Iron Man). Tôi tin rằng những thách thức như vậy sẽ phần nào giúp thay đổi cuộc sống, và đang nỗ lực hết mình để góp phần giúp thế giới trở nên an toàn, thông minh hơn. Xin hãy theo dõi các hoạt động tiếp theo của chúng tôi.