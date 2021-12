Doanh số album K-pop đứng trước ngưỡng tiêu thụ 60 triệu bản/năm

ⓒ Big Hit Music

Thị trường album K-pop đã phát triển với quy mô ngày càng lớn. Trong năm nay, doanh số bán album K-pop nằm trong “Top 400” đang đứng trước ngưỡng 60 triệu bản, vượt qua con số 42 triệu bản của năm ngoái. Thành tích này được cho là do đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động ngoại tuyến bị hạn chế, nên người hâm mộ đã tập trung vào các hoạt động mua album. Thêm vào đó, các công ty quản lý và các ca sĩ cũng dồn lực vào sản xuất album, đẩy doanh số bán album năm nay đạt thành tích tốt nhất từ trước tới nay.

Theo bảng xếp hạng Gaon do Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc quản lý, doanh số bán album tích lũy tính đến tháng 11 năm nay đã vượt mốc 55 triệu bản.

Riêng nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã dẫn đầu thị trường với tổng cộng 7,2 triệu bản album được bán ra trong năm nay. Các nhóm nhạc K-pop khác cũng đạt thành tích không kém. Có 12 nhóm nhạc gồm NCT127, NCT Dream, Seventeen, Stray Kids, Enhypen, Tomorrow X Together, ATEEZ, TWICE, EXO, The Boyz và Baek-hyun đã đạt thành tích bán được 1 triệu bản album trong năm nay, tăng 4 nhóm so với năm ngoái. Ngoài ra, có tổng cộng 10 album trở thành album tiêu thụ triệu bản, với lượng bán ra đạt hơn 1 triệu bản, nhiều hơn 4 album so với năm 2020.

Bất chấp dịch COVID-19, sự lớn mạnh của các fandom K-pop cũng góp phần không nhỏ giúp thị trường album tăng trưởng trong năm ngoái. Tổng lượng tiêu thụ của “Top 400” album trong cả năm nay được dự đoán sẽ đạt trên dưới 60 triệu bản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thống kê của bảng xếp hạng Gaon, lượng đĩa tiêu thụ của cả năm vượt mốc 50 triệu bản, và cũng được kỳ vọng có thể chạm ngưỡng 60 triệu bản.

Trong năm ngoái, dịch COVID-19 cũng đã khiến người hâm mộ đổ xô vào việc mua album, giúp lượng tiêu thụ của “Top 400” album trong năm ngoái tăng vọt 64%. Và xu hướng này vẫn được duy trì trong năm nay, dù ban đầu có nhiều dự đoán cho rằng tốc độ tăng trưởng năm 2021 sẽ có phần chững lại.

Mặt khác, do các biện pháp hạn chế tiếp xúc trực tiếp ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, ngay từ đầu năm ngoái, các nghệ sĩ và công ty chủ quản đã tập trung vào các hoạt động bán album. Điều này cũng góp phần giúp lượng tiêu thụ album gia tăng. Đại diện một công ty giải trí cho biết, dịch COVID-19 khiến cho việc tổ chức các concert trở nên khó khăn hơn, nên các công ty đã tập trung nhân lực vào sản xuất album, đẩy doanh số bán album tăng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, doanh số bán album được dự đoán là có thể chững lại sau khi dịch COVID-19 chấm dứt, song sẽ không quay về mức như trước khi đại dịch bùng phát.