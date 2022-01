V (BTS) là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên lập thành tích cao nhất trên Official Charts của Anh

Theo bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts) công bố ngày 3/1 (giờ địa phương), ca khúc “Christmas Tree” nằm trong bộ phim truyền hình “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” (Our Beloved Summer) do thành viên V thuộc nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) thể hiện đã lần lượt xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh số bán đĩa đơn (Official Singles Sales Chart) và bảng xếp hạng ca khúc đơn đơn tải về (Official Singles Download Chart).

Official Charts là bảng xếp hạng các ca khúc nhạc pop nổi tiếng được công bố trên đài BBC (Anh), cũng là một trong hai bảng xếp hạng tiêu biểu nhất của thị trường nhạc pop thế giới bên cạnh bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). V là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lập được thành tích này trên Official Charts.

Dẫn đầu hai bảng xếp hạng trên là “Sausage Rolls For Eveyone”, ca khúc nằm trong dự án đĩa đơn Giáng sinh do Rad Baby, Ed Sheeran và Elton John thể hiện.

Bên cạnh đó, ca khúc “Chirstmas Tree” của V cũng đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng đĩa đơn độc lập (Official Independent Singles Chart) và dẫn đầu bảng xếp hạng MV của iTunes tại Anh.