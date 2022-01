SM tổ chức thành công concert trực tuyến trong ngày đầu năm mới 2022

ⓒ SM Entertainment

Buổi concert trực tuyến mang tên “SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@KWANGYA” được phát miễn phí trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu như Youtube và Beyond LIVE đã diễn ra hết sức thành công vào chiều ngày 1/1 vừa qua. Sự kiện đã thu hút 51 triệu lượt xem từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ (tính theo Beyond LIVE), vượt qua thành tích 35,83 triệu lượt xem của concert trực tuyến được tổ chức tại Hàn Quốc thu hút nhiều người xem nhất trong năm ngoái.

Concert lần này lấy bối cảnh là “SMCU EXPRESS STATION” trên không gian ảo, tập hợp những nội dung biểu diễn mà SM theo đuổi, được phát miễn phí nhằm truyền tải thông điệp an ủi và hy vọng tới người dân toàn thế giới đã quá mệt mỏi do dịch COVID-19 kéo dài.

Phát biểu mở màn concert, nhà sáng lập SM Lee Soo-man cho biết SMCU là một khái niệm về thế giới quan giao thoa giữa thực và ảo, nơi tập hợp những câu chuyện được kể bởi các nghệ sĩ. Kwangya là nơi tồn tại song song vũ trụ mang bản sắc của mỗi nhóm và thế giới mới vượt qua vũ trụ đó mà không có bức màn ngăn cách nào. Thế giới quan này được gọi là “Metaversal Origin Story”, và Kwangya sẽ là nơi dung hòa câu chuyện của các nghệ sĩ.

Điểm thu hút sự quan tâm nhất trong sự kiện cùng ngày là nhóm nhỏ đầu tiên của dự án “Girls On Top” mang tên “GOT the beat” lần đầu trình diễn ca khúc mới “Step Back”. “GOT the beat” tập hợp 7 thành viên đến từ các nhóm nhạc K-pop đình đám thuộc SM, trong đó có nữ ca sĩ BoA, Hyo-yeon và Tae-yeon của Thời đại thiếu nữ (SNSD), Seul-gi và Wendy từ Red Velvet, Karina và Winter của aespa.

Buổi concert cùng ngày là sân khấu biểu diễn tổng cộng 40 ca khúc của các nghệ sĩ thuộc SM, từ sân khấu ra mắt trước ca khúc “Fever” nằm trong single sắp phát hành trong tháng 1 của nam ca sĩ Choi Kang Chang-min, cho đến những ca khúc nằm trong album “2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS” của Kyu-hyun (Super Junior) và Onew (SHINee), hay hàng loạt các ca khúc đình đám các nghệ sĩ như Tae-yeon, Hyo-yeon, KAI (EXO), Red Velvet, NCT U, NCT 127, NCT DREAM, aespa.

Phần hai của concert là sân chơi dành cho các DJ cùng các khán giả ảo của vũ trụ ảo Metaverse, với sự xuất hiện của các ngôi sao DJ như DJ HYO, Raiden, IMLAY, GINJO, J.E.B, MINIMONSTER, MARVISTA, Hitchhiker.

Ngoài ra, trong concert cùng ngày, SM còn tuyên bố cấp quyền công dân, tức phát hành hộ chiếu kỹ thuật số của Music Nation SMTown, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.