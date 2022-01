Step Back (GOT the beat)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: GOT the beat

Tên album / Đĩa đơn: Step Back

Ngày phát hành: 03/01/2022

Ca khúc

Step Back

Giới thiệu

SM vừa cho ra mắt nhóm nữ mới quy tụ toàn "gà cưng" với tên gọi GOT the beat, cùng nhạc phẩm chào sân K-pop "Step Back" lên kệ ngày 3/1.

GOT the beat là nhóm nhạc dự án của SM gồm Tae-yeon và Hyo-yeon (Thời đại thiếu nữ - SNSD), Seul-gi và Wendy (Red Velvet), Winter và Karina (aespa), BoA. Sự quy tụ của những gương mặt nổi bật K-pop đã tạo nên màn ra mắt bùng nổ cùng ca khúc "Step Back". Nhạc phẩm thuộc thể loại dance với phần nhạc nền cực cháy và đoạn nốt cao chuẩn thương hiệu SM thu hút người nghe. Sự tự tin về đẳng cấp của bản thân luôn ở một "another level" đã được 7 cô nàng thể hiện vô cùng rõ ràng trong "Step Back".