Album của Tomorrow X Together lọt Top 5 album bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2021

Tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) ngày 9/1 (giờ địa phương) đã dẫn số liệu theo dõi doanh số bán sản phẩm âm nhạc tại Mỹ và Canada của MRC Data cho biết album hoàn chỉnh thứ hai “The Chaos Chapter: FREEZE” (Chương của sự hỗn độn: Đóng băng) của nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) đã trở thành album được tiêu thụ nhiều thứ 5 tại Mỹ trong năm 2021.

Album (Chương của sự hỗn độn: Đóng băng) được phát hành vào tháng 5 năm ngoái và đã tiêu thụ được hơn 215.000 bản trong năm vừa qua. Đây cũng là album K-pop bán được nhiều nhất tại Mỹ năm 2021, chứng tỏ tầm ảnh hưởng vô song của Tomorrow X Together.

Tạp chí Forbes cho biết đây là lần đầu tiên Tomorrow X Together được có tên trong báo cáo của MRC Data, cho thấy nhóm đã có được chỗ đứng vững chắc tại thị trường âm nhạc Mỹ.

Trong thời gian qua, Tomorrow X Together đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng trên các bản xếp hạng âm nhạc toàn cầu và nhận được đánh giá cao của truyền thông quốc tế với album “Chương của sự hỗn độn: Đóng băng” và album tái bản “Chương của sự hỗn độn: Chiến đấu hay chạy trốn”. Trong đó, “Chương của sự hỗn độn : Đóng băng” được tạp chí phê bình âm nhạc NME của Anh, còn album “Chương của sự hỗn độn : Chiến đấu hay chạy trốn” được tạp chí âm nhạc Rolling Stone của Mỹ lần lượt bình chọn vào danh sách “Top 50 album hay nhất năm”.

Ngoài ra, Tomorrow X Together còn góp mặt trên tổng cộng 7 bảng xếp hạng tổng kết cuối năm 2021 của Billboard (Mỹ), trong đó bao gồm cả “Billboard 200”. Bên cạnh Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) thì Tomorrow X Together là nghệ sĩ K-pop duy nhất có tên trên “Billboard 200”. Ca khúc chủ đề “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” (hợp tác với Seori) còn dẫn đầu danh sách 25 ca khúc K-pop hay nhất năm ngoái do các nhà phê bình âm nhạc của Billboard bầu chọn.