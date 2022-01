Các ca khúc hợp tác của Suga (BTS) có tổng lượt nghe vượt 500 triệu trên Spotify

ⓒ YONHAP News

Thành viên Suga của nhóm nhạc thần tượng đình đám Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã lập kỷ lục “khủng” là đạt tổng hơn 500 triệu lượt nghe đối với các ca khúc hợp tác phát trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify.

Tính đến ngày 13/1 (giờ địa phương), các ca khúc có sự tham gia hợp tác của Suga đã có tổng lượt nghe vượt mốc 500 triệu trên Spotify.

Cụ thể, “Song Request” của Lee So-ra đạt hơn 22,36 triệu lượt, “SUGA's Interlude” của Halsey đạt 68,87 triệu lượt, “eight” của IU là 181,89 triệu lượt, “Blueberry Eyes” của MAX đạt 159,64 triệu lượt, bản remix “Blueberry Eyes” của Steve Aoki là 4,31 triệu lượt, bản remix “Blueberry Eyes” cùng Lil Mosey và Olivia O'Brien đạt 9,58 triệu lượt, “My Universe” do Suga remix là 13,51 triệu bản, “Girl Of My Dreams” của Juice WRLD đạt 40,91 triệu bản.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đang chúc mừng thành tích trên của Suga bằng cách đưa các dòng hashtag “#SUGA SPOTIFY LEGEND”, “#SUGA500MSpotify” trở thành hashtag thịnh hành trên mạng xã hội Twitter.