Whee-in (Mamamoo) quay trở lại với album solo mới sau 9 tháng

ⓒ THEL1VE

Nữ ca sĩ Whee-in (thuộc nhóm nữ Mamamoo) đã phát hành album mini thứ hai mang tên “WHEE” vào lúc 6 giờ chiều ngày 16/1 vừa qua (giờ Hàn Quốc), chính thức trở lại đấu trường K-pop sau 9 tháng.





“WHEE” là album solo đầu tiên mà Whee-in phát hành kể từ khi gia nhập công ty chủ quản THE L1VE do rapper Ravi (thành viên nhóm nhạc VIXX) thành lập. Album bao gồm ca khúc chủ đề “오묘해” (Ôi thật khác thường) có sự tham gia viết lời và nhạc của Ravi, cùng các ca khúc khác như “Pink Cloud”, “Letter Filled with Light”, “Deserve (Interlude)” và “Paraglide”.





Đặc biệt, ca khúc chủ đề thu hút với đoạn điệp khúc gây nghiện, ấn tượng bởi khả năng điều tiết cảm xúc của Whee-in. Riêng nữ ca sĩ cũng đã tham gia viết lời cho ca khúc “Letter Filled with Light”.





Trong thời gian qua, Whee-in giành được tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ trong vai trò ca sĩ solo, với các ca khúc như “EASY”, “Anymore”, “Goodbye”.