Thể loại: K-pop, R&B, Dance

Công ty quản lý: Jellyfish, CJ E&M

Hoạt động từ: 2009





Biography:

Seo In-guk là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên tài năng. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình năm 2009 khi giành chiến thắng trong chương trình thử giọng thực tế Superstar K (đài Mnet) mùa đầu tiên, sau đó phát hành album đầu tay “Calling” và ký hợp đồng với Jellyfish Entertainment. Đến năm 2012, Seo In-guk chính thức “lấn sân” sang diễn xuất và có được vai chính đầu tiên trong sê-ri phim truyền hình ăn khách “Reply 1997” (tvN), mang lại cho anh nhiều lời khen ngợi từ cả giới phê bình và khán giả.





Discography:

EPs & Singles

Better Together (single, 2017)

BeBe (single, 2016)

Seasons of the Heart (single, 2016)

Bomtanaba (single, 2014)

Loved You w/ Zia (single, 2013)

With Laughter or With Tears (single, 2013)

Perfect Fit (EP, 2012)

Take#1 - VoL.3 (Single, 2011)

Shake It Up (Single, 2011)

Broken (single, 2011)

Take (single, 2010)

My Baby U (EP, 2010)

Just Beginning (EP, 2010)

Run to Me (single, 2009)

Calling (EP, 2009)