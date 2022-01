2022 N.Flying LIVE &CON “Man on the Moon”

Thời gian: 05-06/02

Địa điểm: Hội trường Yes24 Live, quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc





Concert bị trì hoãn từ mùa hè năm 2021 của boyband tài năng N.Flying cuối cùng cũng sẽ được tổ chức vào tháng 2 tới. N Flying LIVE & CON “Man on the Moon” diễn ra trong hai ngày từ 5-6/2 tại Hội trường Yes24 Live, quận Gwangjin, thủ đô Seoul và sẽ đồng thời được phát trực tiếp. Tháng 6/2021, N.Flying phát hành album full đầu tiên “Man on the Moon”, nhận được phản ứng vô cùng tích cực từ công chúng.