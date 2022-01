Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc quay về ngưỡng trước dịch COVID-19

ⓒYONHAP News

Nâng lãi suất

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 14/1 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, thảo luận về phương hướng chính sách tiền tệ và quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 1% hiện hành lên 1,25%/năm, bằng ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Trong biên bản quyết định nâng lãi suất, Ủy ban này đánh giá xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì được đà tăng vững chắc, tiêu dùng tư nhân có xu hướng hồi phục trở lại, đưa nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng khả quan. Tại cuộc họp, BOK vẫn giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Hàn Quốc là 3%. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương nhận định tỷ lệ tăng giá tiêu dùng sẽ tiếp tục duy trì ngưỡng 3% trong một khoảng thời gian nhất định, nên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cả năm có thể sẽ ở giữa ngưỡng 2%. Điều này cho thấy BOK đang xem xét nâng dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2022, chỉ chưa đầy hai tháng sau lần dự báo 2% vào ngày 25/11 năm ngoái.





Bối cảnh

Đúng như nội dung trong biên bản quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, giá tiêu dùng nội địa đang tăng cao hơn mục tiêu kiểm soát vật giá của BOK, tình hình ở mức nghiêm trọng, khiến Ngân hàng trung ương không thể “ngồi im”. Trên thực tế, Ủy ban chính sách tiền tệ cũng đã để ngỏ ý định sẽ kìm hãm xu hướng tăng vật giá bằng việc nâng lãi suất. Các yếu tố bên ngoài cũng đang trở thành lý do khiến BOK quyết định nâng lãi suất, đặc biệt là động thái nới lỏng tiền tệ của Mỹ. Có dự đoán cho rằng trong năm nay, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất 4 lần. Nếu Washington nâng lãi suất thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn khỏi Hàn Quốc, kéo giá trị đồng won giảm. Tất nhiên, FED sẽ quyết định dựa theo xu hướng thị trường tài chính quốc tế và tình hình kinh tế Mỹ. Song mỗi động thái của FED đều sẽ làm gia tăng bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế. Với một quốc gia phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài như Hàn Quốc thì điều này sẽ gây ra những tác động rất lớn. Theo đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phải đối phó bằng chính sách tiền tệ nhanh nhạy. Thống đốc BOK Lee Joo-yeol phát biểu lãi suất hiện hành của Hàn Quốc trên thực tế vẫn đang ở mức nới lỏng so với tình hình nền kinh tế thực, qua đó để ngỏ khả năng nâng tiếp lãi suất.





Lo ngại và triển vọng

Việc BOK nâng lãi suất là điều bất khả kháng, nhưng có ý kiến nhận định tốc độ nâng lãi suất như hiện nay là quá nhanh. Trước đó, BOK đã hạ lãi suất hai lần vào tháng 3 và tháng 5/2020 do dịch COVID-19, sau đó liên tục đóng băng lãi suất, rồi nâng hai lần vào tháng 8 và tháng 11 năm ngoái, lần này là đợt nâng lãi suất thứ ba. Chỉ trong vòng 15 tháng, lãi suất cơ bản đã tăng thêm 0,75%. Lãi suất tăng sẽ làm gia tăng gánh nặng trả lãi nợ hộ gia đình, nhất là trong bối cảnh nợ hộ gia đình tăng vọt trong thời gian qua do lãi suất thấp. Ngoài ra, lãi suất tăng cũng gây ra cú sốc lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, vốn đang lâm vào khó khăn chồng chất do đại dịch. Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) bày tỏ lo ngại về việc BOK nâng lãi suất, hối thúc Chính phủ gia hạn thêm các khoản vay dự kiến đáo hạn vào cuối tháng 3 cho doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, vào ngày BOK nâng lãi suất, Chính phủ Hàn Quốc công bố sẽ lập dự thảo ngân sách bổ sung và trình lên Quốc hội trước Tết Nguyên đán. Trong khi Ngân hàng trung ương siết chặt dòng tiền, thì Chính phủ lại “bơm” tiền, hai động thái hoàn toàn đối lập. Theo đó, giới chuyên gia nhận định Ngân hàng trung ương cần có sự điều chỉnh lãi suất một cách cẩn trọng.