Giao lưu cùng nữ ca sĩ Orange

Ca sĩ Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, từng tham gia chương trình “Nhân tố bí ẩn – X Factor” năm 2014 và chính thức debut vào năm 2018 với ca khúc “Người lạ ơi” (hợp tác cùng rapper Karik). Ngay sau khi ra mắt, Orange đã được bình chọn là ca sĩ tân binh xuất sắc nhất tại “Làn sóng xanh Next Step 2018”. Đặc biệt, cô còn vinh hạnh là ca sĩ Việt Nam được nhận giải “Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất” (Best New Asian Artist) của Giải thưởng Âm nhạc châu Á Mnet (Mnet Asian Music Awards – MAMA) năm 2018. Orange đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự lễ trao giải và biểu diễn ca khúc “Người lạ ơi” bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Hàn Quốc. Orange từng học tiếng Hàn và là fan cứng của Kpop từ nhiều năm qua. Đặc biệt, cô là fan cứng có tiếng trong cộng đồng fan EXID tại Việt Nam, từng hoạt động rất năng nổ cùng fandom. Hiện tại, cô đang chuyển hướng sang hình tượng ca sĩ kiêm sáng tác(singer-songwriter) với ca khúc đầu tay “Khi em lớn” phát hành trong năm 2021, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả Việt.





Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên và ca sĩ Orange.





