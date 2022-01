Ngày tháng năm sinh: 21/02/1984

Thể loại: K-pop, R&B

Công ty quản lý: Stone Music Entertainment

Hoạt động từ: 2006

Tham gia cùng: SG Wannabe





Biography:

Lee Seok-hoon là thành viên của nhóm nhạc nam SG Wannabe, đồng thời cũng là nghệ sĩ solo và diễn viên nhạc kịch nổi tiếng. Anh trở thành thành viên thứ ba của SG Wannabe sau khi Chae Dong-ha rời nhóm năm 2008 và cũng là thành viên phát hành album solo “Greeting” năm 2010 và đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng nhạc số trong nước. Năm 2018, Lee Seok-hoon đã ra mắt với tư cách là một diễn viên nhạc kịch trong vở kịch “Kinky Boots” và trở thành “chủ xị” của “Wonderful Radio” năm 2021.





Discography:

Studio Albums

As a Man Rather Than a Friend (Hoàn chỉnh, 2013)





EPs & Singles

Ten Reasons I Love You (single, 2021)

[Tint: 004] Christmas Red w/ Captain Planet (single, 2020)

Only You (single, 2020)

Don’t Forget the Moment We Loves (single, 2019)

What If (single, 2019)

Don’t Love Me prod. Rocoberry (single, 2019)

It Was You (single, 2018)

You & Yours (EP, 2017)

Today was Better Than Yesterday (single, 2013)

Different Hello (EP, 2012)

Y.BIRD from Jellyfish with Lee Seok-hoon (Single, 2012)

Greeting (EP, 2010)