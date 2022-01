Hoa Tuyết Điểm (Snowdrop)

Tên tiếng Hàn: 설강화

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jung Hae-in, Jisu, Yoo In-na, Jang Seung-jo

Đạo diễn: Jo Hyeon-tak

Kịch bản: Yoo Hyeon-mi

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/12/2021 ~

Số tập: 10+

Giới Thiệu:

Hoa Tuyết Điểm là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thủ đô Seoul, Hàn Quốc năm 1987. Một ngày nọ, Soo-ho – chàng sinh viên đại học danh tiếng bất ngờ bị phát hiện đang lẩn trốn trong tình trạng người vấy đầy máu tại phòng ký túc xá trường đại học nữ. Ở đó, anh gặp được cô nữ sinh Young-ro và được cô hết lòng giúp đỡ bất chấp sự giám sát nghiêm ngặt, khởi đầu cho câu chuyện tình yêu bi thương, tuyệt vọng giữa hai người.

Im Soo-ho, diễn viên Jung Hae-in

(Nam, 27 tuổi, Tên thật: Lim Tae-san) Đặc vụ Bắc Triều Tiên.

Trong số các sinh viên nội trú ở khu Sillim, Im Soo-ho được biết đến là một sinh viên Khoa Kinh tế Đại học Berlin đang chuẩn bị luận văn thạc sĩ về chủ đề “Chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Park Chung-hee”, nhưng thực tế anh là một đặc vụ Bắc Triều Tiên.

Khi bố Soo-ho, một nhạc sĩ với tài năng thiên bẩm, vì lý do phản động mà bị đuổi ra khỏi mỏ than Musan ở tỉnh Bắc Hamgyong, thì mẹ anh vốn là con gái của một quan chức chủ chốt của trung ương đảng Bắc Triều Tiên đã quyết định ly hôn và bỏ rơi Soo-ho, cùng em gái và bố anh.

Sau đó, Soo-ho nhận được lời kêu gọi từ đất nước để trở thành một nhà cách mạng và tốt nghiệp “Đại học Chính trị và quân sự Kumsong”, nơi đào tạo các đặc vụ có các kỹ năng giết người không cần vũ khí, bắn súng, bơi lội. Trước khi lên đường sang nước ngoài làm nhiệm vụ, em gái của Soo-ho là Soo-hee, người duy nhất anh yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời kể cả tổ quốc, đã đeo cho Soo-ho chiếc vòng cổ có hình chim bồ câu và nói rằng anh nhất định phải an toàn trở về.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ ở châu Âu với mong muốn được sống sót trở về, anh nhận được lệnh lôi kéo giáo sư Đại học Hankuk Han Yi-seop, một “đầu não” kinh tế của ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập, và thâm nhập vào Seoul, Hàn Quốc vào tháng 4/1987. Trong quá trình làm thân với trợ giảng của giáo sư Han Yi-seop là Oh Kwang-tae, Soo-ho nhận lời nhờ vả của anh ta và có cuộc gặp đầu tiên trong đời với một cô gái, nhưng…

Eun Young-ro, diễn viên Ji-soo

(Nữ, 20 tuổi) Sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học nữ Hosoo.

Eun Young-ro sống tại phòng ký túc xá 207, là người luôn biết tạo bầu không khí trong các cuộc hội tụ những nữ sinh cá tính.

Young-ro tinh nghịch như chú sóc và vô cùng dễ thương. Cuộc sống ở ký túc xá của cô có rất nhiều niềm vui vì không còn phải cô đơn một mình nữa. Cô có biệt danh là “Con gái nhà bán tteok (bánh gạo)” bởi ngày đầu vào ký túc xá, cô nàng đã đem tteok mà bà ngoại mua cho mang tặng những người “hàng xóm” phòng này phòng kia.

Năm Young-ro 10 tuổi, mẹ cô qua đời, và sau khi gây chiến với mẹ kế, thì cuối cùng cô đã lớn lên hạnh phúc cùng gia đình bên ngoại ở vùng nông thôn. Cha cô, người từ trước tới giờ chưa từng một lần tìm đến cô, đã nhẫn tâm gửi người anh trai từng tham gia biểu tình của cô vào quân đội. Young-ro thực sự rất ghét bố ruột của mình. Khi không thể kiểm soát được nỗi cô đơn, cô thường ngồi một mình bên cửa sổ và ném máy bay giấy. Cô viết những nỗi lòng của mình lên máy bay giấy như một cách giải tỏa trái tim bị thắt chặt.

Trong khi đi chơi với bạn cùng phòng ký túc xá, Young-ro đã gặp người đàn ông giỏi gấp giấy là Soo-ho và đã đem lòng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi lấy hết cả trăm lần dũng khí, cô quyết tâm “đăng ký” được hẹn hò với Soo-ho nhưng bất thành và thế là thất tình trong xấu hổ. Bỗng một ngày, Soo-ho chạy vào phòng 207 trong tình trạng người dính đầy máu. Vì muốn cứu “crush”, Young-ro đã thuyết phục bạn cùng phòng che giấu cho Soo-ho và chữa trị vết thương cho anh, mặc dù việc làm đó có thể khiến cả bốn nữ sinh sống ở phòng 207 bị đuổi ra ngoài.

Kang Chung-ya, diễn viên Yoo In-na

(Nữ, 34 tuổi) Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện trường đại học.

Khi bước vào phòng phẫu thuật, Kang Chung-ya là một bác sĩ đáng tin cậy và có năng lực, nhưng khi ngồi xuống với đôi giày cao gót đỏ và áp đảo đối thủ, cô ấy còn dữ dội hơn Sharon Stone trong phim “Bản năng gốc”. Kang Chung-ya là cô gái giống Salome và Medusa, trông giống nữ tu trong sáng và tận tụy nhưng có thể ngay lập tức biến cả vị vua quyền lực bất diệt thành món đồ chơi bỏ đi. Mặc dù là người tỉ mỉ và cẩn thận không bao giờ để mắc lỗi nào nhưng cô lại liều lĩnh và dũng cảm như một đấu sĩ. Chính vì vậy mà khó có thể nắm bắt và hiểu được Kang Chung-ya.

Nhận được sự tin tưởng của Cho Seong-sim, vợ của Nam Tae-il - người giữ quyền lực thứ hai tại Hàn Quốc, cô đã trở thành bác sĩ gia đình của họ và là nhân tình của Nam Tae-il đã được ba năm. Cô đang thuần hóa Nam Tae-il, người được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo từ một con hổ thành chú mèo con.

Lee Kang-moo, diễn viên Jang Seung-jo

(Nam, 36 tuổi) Đội trưởng tại Cục Điều tra phòng không số 1, Bộ An ninh quốc gia.

Lee Kang-moo là người đàn ông chỉ đi trên một con đường duy nhất, đó là bắt người Bắc Triều Tiên. Bố của Lee Kang-moo là một cảnh sát đã bị một tên gián điệp miền Bắc bắn chết khi đang truy đuổi hắn. Anh gia nhập Bộ An ninh vì muốn trở thành người con đáng tự hào của bố, người đã hy sinh khi truy bắt gián điệp, bỏ lại người phụ nữ ông yêu say đắm.

Sau khi được cử đến Berlin (Đức), một thành phố hiểm trở mà ai cũng muốn né tránh, nơi các đặc vụ Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chiến đấu ác liệt nhất, anh đã truy đuổi tên “Sông Đại Đồng 1” trong nhiều năm. Sau khi nhận được thông tin tình báo rằng tên đó đã xâm nhập vào Seoul, anh quay trở lại Hàn Quốc với quyết tâm nhất định phải tìm ra hắn và rồi khi trở về, anh đã phải ngỡ ngàng. Thành viên trong nhóm phải hoàn thành nhiệm vụ này cớ sao lại là Jang Han-na (32 tuổi), mối tình đầu mà anh đã từng đơn phương tuyên bố chia tay. Cô ấy nói rằng vì muốn biết lý do tại sao anh đột ngột bỏ rơi cô nên đã quyết tâm trở thành một đặc vụ của Bộ An ninh quốc gia. Anh che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình trước người phụ nữ đáng yêu mà bướng bỉnh để say mê cống hiến cho công việc.