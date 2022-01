Bác sĩ trại giam (9) 이게 무슨 날벼락이래요?

Than phiền với đồng nghiệp vì chuyến bay bị hủy do trời mưa to đột xuất.



비행기 결항됐어요. 이게 무슨 날벼락이래요? (bi-haeng-gi gyeol-hang-dwae-sseo-yo. i-ge mu-seun nal-byeo-ra-gi-rae-yo)