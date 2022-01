Nữ ca sĩ Jamie phát hành đĩa đơn mới “Pity Party” vào 3/2

ⓒ Warner Music Korea

Nữ ca sĩ Jamie ngày 25/1 đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội bức ảnh teaser thông báo sẽ comeback với đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên “Pity Party” vào 3/2 tới.

Trong ảnh, Jamie tạo dáng cá tính và tươi trẻ dưới chiếc đèn chùm sang trọng, với phong cách sành điệu hợp thời trong không gian đượm màu cổ kính. Đặc biệt, dòng chữ “You are invited to my pity party” phía dưới bức ảnh đã thu hút sự chú ý.

Như vậy, đây sẽ là lần trở lại của Jamie sau khoảng 5 tháng kể từ single “No Numbers” phát hành vào tháng 9 năm ngoái. “Pity Party” sẽ là ca khúc tiếng Anh, gây kỳ vọng với người hâm mộ về concept cũng như cảm xúc truyền tải trong âm nhạc từ trước đến nay vẫn luôn mang đậm chất riêng của Jamie.

Jamie bắt đầu sự nghiệp âm nhạc solo với ca khúc “Hopeless Love” vào năm 2015. Sau đó, cô có được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc K-pop với loạt ca khúc ở nhiều thể loại như “jimin x Jamie”, “Stay Beautiful”, “Numbers”, “Apollo 11”.

Trước đó, Jaemie cũng từng tích cực hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài như David Guetta (Pháp), Saweetie (Mỹ), CHANMINA (Nhật Bản).