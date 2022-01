JYP thông báo ra mắt nhóm nữ mới NMIXX vào tháng 2

ⓒ JYP Entertainment

Công ty JYP Entertainment ngày 26/1 đã đăng tải đoạn video trên kênh SNS chính thức với tựa đề “[NMIXX] NICE TO MIXX YOU”, công bố tên và logo của nhóm nữ mới sắp ra mắt trong tháng 2 tới.

Trong câu “Nice to meet you” (Rất vui được gặp bạn) được cho thêm từ “NMIXX” và “MIXX”, thể hiện sự hào hứng và hồi hộp khi lần đầu tiên nhóm “NMIXX” được gặp gỡ và và gửi lời chào đến người hâm mộ K-pop trên toàn thế giới.

Trong tên gọi “NMIXX”, chữ cái “N” có nghĩa là “now (bây giờ), new (mới), next (tiếp theo) và những điều chưa biết (n); còn “MIX” có nghĩa tượng trưng cho “sự kết hợp” và “tính đa dạng”. Do đó, “NMIXX” có nghĩa là “một sự kết hợp tốt nhất chịu trách nhiệm cho một kỷ nguyên mới”. Video công bố cùng ngày thể hiện mong muốn “NMIXX” sẽ tạo nên một làn sóng mới trong làng nhạc K-pop bằng cách kết hợp nhiều nét quyến rũ với nhau tựa những giọt nước mang trên mình nhiều sắc màu đa dạng nhưng không thể đồng nhất thành một.

Đây là nhóm nhạc mới được JYP cho ra mắt sau ba năm kể từ nhóm ITZY. “NMIXX” gồm có 7 thành viên là Lily, Hae-won, Sullyoon, Jinni, Bae, Ji-woo và Kyu-jin. Các thành viên đã được tiết lộ thông qua một đợt quảng bá trước trong sê-ri “QUALIFYING” gồm 14 tập được phát trong gần 4 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái, trong đó giới thiệu quá trình luyện tập, giọng hát và ngoại hình của 7 cô nàng.

“NMIXX” đang là dự án được người hâm mộ kỳ vọng nhất trong năm 2022. Các thông tin chi tết về dự án ra mắt nhóm nhạc mới này sẽ được cập nhật trên kênh SNS chính thức của nhóm trong thời gian tới.