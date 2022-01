Enhypen là nhóm nhạc có nhiều bản hit nhất trên bảng xếp hạng xã hội của Billboard

ⓒ BELIFT LAB

Nhóm nhạc nam Enhypen gần đây đã kết thúc thời gian quảng quá khá thành công cho album tái bản “DIMENSION : ANSWER”. Đặc biệt, ca khúc “Polaroid Love” nằm trong album này đã được truyền thông quốc tế khen ngợi, cũng như các thử thách liên quan đến ca khúc cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ ngày 25/1 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết về Enhypen và “Polaroid Love”, giới thiệu Enhypen đang giữ vững vị trí là nhóm nhạc đi đầu có nhiều bản hit nhất trên bảng xếp hạng xã hội của Billboard (Enhypen Furthers Their Lead As The Act With The Most Hits Ever On Billboard’s Social Chart).

Theo tạp chí trên, ca khúc “Polaroid Love” đã ra mắt ở vị trí thứ 15 bảng xếp hạng “Hot Trending Songs” của Billboard. Enhypen có tới 7 ca khúc nằm trên bảng xếp hạng này, chiếm nhiều nhất. “Hot Trending Songs” là bảng xếp hạng theo thời gian thực các ca khúc được đề cập nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter trong 7 ngày gần nhất hoặc 24 giờ gần nhất. Forbes nhận xét thành tích trên đã cho thấy được độ nổi tiếng của Enhypen trên mạng xã hội.

Mặt khác, video thử thách liên quan đến “Polaroid Love” cũng có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng video ngắn toàn cầu TikTok. Enhypen đang tạo nhiều thử thách trên TikTok, và tất cả các video liên quan đều có trên 1 triệu lượt xem, người hâm mộ trên thế giới cũng tích cực thực hiện các thử thách và gắn hashtag “#polaroidlove” hay “#dancechallenge”. Ngoài ra, đoạn video selfie cam của nhóm đăng tải trên kênh Youtube ngày 19/1 vừa qua đã có tới hơn 3,4 triệu lượt xem tính đến ngày 26/1.

Hiện tại, các ca khúc trong album tái bản của Enhypen như “Blessed-Cursed” và “Polaroid Love” cũng đang giữ các thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc như Melon.