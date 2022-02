Nhóm nam CIX phát hành album đầy đủ đầu tiên tại Nhật Bản trong tháng 3

ⓒ C9 ENTERTAINMENT

Công ty C9 Entertainment ngày 30/1 thông báo nhóm nam CIX (gồm 5 thành viên là BX, Seung-hun, Yong-hee, Bae Jin-young và Hyun-suk) sẽ phát hành album đầy đủ đầu tiên mang tên “Pinky Swear” vào ngày 30/3 tới.

“Pinky Swear” có nghĩa là “ngoắc tay hứa hẹn”, với mong muốn là nhóm sẽ được gặp lại fandom “FIX” trong một album tràn đầy hy vọng. Album sẽ có tổng cộng 10 ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề cùng tên, sẽ giúp người nghe cảm nhận được quang phổ âm nhạc đầy màu sắc của CIX.

Đây là lần trở lại của CIX sau 11 tháng kể từ sau single thứ hai “All For You” phát hành tại Nhật Bản vào tháng 4 năm ngoái, dự kiến sẽ sưởi ấm trái tim người hâm mộ trong mùa xuân năm nay.

CIX ra mắt trước tại Nhật Bản vào tháng 10 năm 2019, là nhóm nhạc idol K-pop đầu tiên được bình chọn là nhóm nhạc xuất sắc nhất do nội bộ của Tower Records tại Nhật Bản bình chọn. Sau đó, hai single “Revival” và “All For You của nhóm cũng được người hâm mộ toàn cầu yêu mến.