Đĩa đơn mới của ATEEZ dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 28 quốc gia

Ca khúc “Don’t Stop” của nhóm nhạc nam ATEEZ kết hợp với nền tảng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu Universe phát hành ngày 31/1 vừa qua đã chiếm thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín thế giới.

Nền tảng Universe ngày 2/2 cho biết ca khúc “Don’t Stop” của ATEEZ đã thống trị bảng xếp hạng các ca khúc K-pop của iTunes (iTunes Top K-POP Song Charts) tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ sau một ngày phát hành. Ngoài ra, “Don’t Stop” cũng dẫn đầu bảng xếp hạng ca khúc của iTunes (iTunes Top Song Charts) tại 9 nước, và lọt Top 10 ở các nước như Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Việt Nam. Tính đến ngày 2/2, ca khúc đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng iTunes tại tổng cộng 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không những thế, “Don’t Stop” còn góp mặt trên bảng xếp hạng ca khúc toàn cầu của iTunes (Worldwide iTunes Song Chart) và bảng xếp hạng ca khúc của iTunes tại các nước châu Âu (European iTunes Song Chart) lần lượt ở vị trí số 1 và số 4. Ca khúc cũng đứng thứ ba bảng xếp hạng đĩa đơn K-pop hàng ngày (Daily Kpop Genre Single Chart) của nền tảng nghe nhạc lớn nhất Nhật Bản Recochoku.

Thông qua giọng hát và phần rap vững chắc và trưởng thành của 8 thành viên ATEEZ, “Don’t Stop” gửi đến người hâm mộ thông điệp rằng “thử thách vô hạn nào cũng có thể vượt qua khi cùng đồng hành với nhau”.

Trong năm ngoái, Universe Music đã hợp tác với các nghệ sĩ như Kang Daniel, The Boyz, Monsta X, Park Ji-hoon, Astro, Oh My Girl, phát hành tổng cộng 15 ca khúc, gặt hái nhiều thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng lớn toàn cầu như iTunes, Billboard, Amazon Music.