BTOB thông báo comeback trong tháng 2 với album đầy đủ thứ ba

ⓒ CUBE Entertainment

Nhóm nhạc nam thần tượng BTOB ngày 3/1 đã công bố đoạn trailer trên kênh Youtube chính thức cho album đầy đủ thứ ba “Be Together” của nhóm, dự kiến phát hành vào ngày 21/2 tới.

Trong đoạn video dài 1 phút 53 giây, các thành viên của nhóm gồm Seo Eun-kwang, Im Hyun-sik, Lee Chang-sub, Lee Min-hyuk, Peniel Shin và Yook Sung-jae lần lượt xuất hiện dựa trên phần lồng tiếng bằng tiếng Anh, thể hiện nét quyến rũ muôn màu muôn vẻ và vui nhộn của từng chàng trai. Sau phần xuất hiện cuối cùng của Yook Sung-jae, các thành viên BTOB cùng quây quần bên nhau cười nói vui vẻ trước khi kết thúc đoạn video.

Thông tin comeback bất ngờ của BTOB đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích sau một thời gian chờ đợi nhóm quay trở lại với đầy đủ đội hình. Trong thời gian qua, BTOB được biết đến với nhiều bản hit như “Missing You”, “Only one for me”, “Beautiful Pain”. Các thành viên của nhóm cũng hoạt động tích cực khi tham gia đóng phim truyền hình, nhạc kịch, MC và chương trình giải trí.

Gần đây, BTOB đã tổ chức buổi họp fan “BTOB OFFICIAL FANCLUB MELODY 4TH FAN MEETING [Welcome to BTOB's Home]” với đầy đủ các thành viên tại Sân bóng ném SK bên trong Công viên Olympic ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khẳng định vị trí vững chắc của nhóm trong lòng người hâm mộ suốt 10 năm qua.