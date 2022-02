Tour lưu diễn của ATEEZ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Mỹ

ⓒ KQ Entertainment

Nhóm nhạc nam ATEEZ gần đây đã tổ chức tour lưu diễn năm 2022 mang tên “THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END”, khởi hành bằng buổi biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc, sau đó vòng quanh các thành phố lớn của Mỹ như Chicago, Atlanta, New York, Dallas và Los Angeles, gặp gỡ hơn 70.000 người hâm mộ.

Công ty quản lý KQ Entertainment cho biết ATEEZ đã có chuyến công diễn thành công với các màn trình diễn ấn tượng, tràn đầy năng lượng, trực tiếp giao lưu với người hâm mộ bằng ngôn ngữ bản địa. Trước sự quan tâm lớn của truyền thông Mỹ, ATEEZ đã quyết định sẽ tổ chức gặp gỡ người hâm mộ và truyền thông địa phương trong thời gian sắp tới.

ATEEZ dự kiến sẽ có buổi phỏng vấn với truyền thông Mỹ như chương trình tin tức giải trí Access Hollywood, tạp chí Teen Vogue, trang chuyên tin tức thể thao và văn hóa nhạc pop The Ringer, và trang chuyên âm nhạc Consequence of Sound.

Đặc biệt, trong một cuộc phỏng vấn do tạp chí PAPER tiến hành trước đó, các thành viên ATEEZ đã bày tỏ cảm xúc thật sự vui sướng khi lần đầu tiên được biểu diễn trước rất nhiều ATINY (tên fandom của nhóm), và nhóm đã thể hiện hết mình trên sân khấu trước người hâm mộ.

Mặt khác, ATEEZ cũng sẽ biểu diễn trong chuỗi concert “Global Spin Live” thuộc khuôn khổ của giải thưởng Grammy vào ngày 8/2 tới (giờ địa phương). Đây là chuỗi concert bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, nhằm quảng bá các nghệ sĩ và âm nhạc đa dạng nằm trong khuôn khổ của Grammy, một trong ba giải thưởng âm nhạc danh giá của Mỹ. Các tiết mục biểu diễn sẽ được đăng tải trên kênh Youtube và các tài khoản mạng xã hội chính thức của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ, đơn vị chủ quản của giải Grammy.