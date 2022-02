Các nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ 4 tất bật chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

ⓒ KQ Entertainment

Các nhóm nhạc thần tượng K-pop thế hệ thứ 4 đang có xu hướng tăng tốc gây tiếng vang ở thị trường Mỹ trước khi được biết nhiều đến tại quê nhà Hàn Quốc.

Điển hình như nhóm nhạc nam ATEEZ gần đây sau khi có buổi biểu diễn ấn tượng tại Seoul, Hàn Quốc, mở màn cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới 2022 “THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END”, thì đã lên đường sang Mỹ thực hiện thành công 6 buổi diễn tại 5 thành phố lớn ở đây, thu hút hơn 70.000 khán giả đến xem.

Còn nhóm nhạc GHOST9 cũng đã có tour lưu diễn đầu tiên tại Mỹ thành công mỹ mãn mang tên “MEET&LIVE TOUR in US 'INTO THE NOW'” trong vòng ba tuần từ ngày 15/1. Nhóm nữ VERIVERY thì mới hoàn tất chuyến công diễn đầu tiên tại 6 thành phố lớn của xứ cờ hòa vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, một số nhóm nhạc khác cũng đang rục rịch cho chuyến lưu diễn nước ngoài. Nhóm nam BLITZERS đã bắn phát pháo hiệu đầu tiên cho tour diễn “BLITZERS 2022 U.S. TOUR Check-in” tại Mỹ vào ngày 5/2 vừa qua, và sẽ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại 5 thành phố khác như San Francisco, Seattle, Atlanta, New York, Chicago. Nhóm nam P1Harmony thì dự kiến sẽ hoàn tất tour diễn “P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : PEACE]” tại Mỹ vào ngày 27/2 tới.

Bên cạnh các buổi biểu diễn, các nhóm nhạc cũng tích cực tiếp xúc, trao đổi với người hâm mộ, người nổi tiếng và truyền thông địa phương. Nhóm ATEEZ gần đây đã tổ chức ngày truyền thông, phỏng vấn với trang tin âm nhạc nổi tiếng Consequence of Sound của Mỹ. Nhóm cũng dự kiến sẽ biểu diễn một ca khúc trong Global Spin Live, chuỗi concert quảng bá các nghệ sĩ và ca khúc của giải Grammy, vào ngày 8/2 tới (giờ địa phương).

Không những thế, các nhóm nhạc top của Hàn Quốc như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) hay Blackpink hiện đã trở thành những vị khách quen thuộc của các chương trình trò chuyện với người nổi tiếng của các đài truyền hình Mỹ. Các Top K-pop khác như Twice, NCT 127, Monsta X hiện cũng đang tất bật chuẩn bị kế hoạch quảng bá tại Mỹ trước thềm tour công diễn tại đây.