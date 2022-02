Tôi say rồi (Bobby Kim)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Bobby Kim (바비 킴)

Tên album / Đĩa đơn: Tôi say rồi (취했어)

Ngày phát hành: 27/01/2022





Ca khúc

취했어 (Tôi say rồi) 취했어 (Piano Ver.) (Tôi say rồi) (Bản Piano) 취했어 (Tôi say rồi) (Inst.) (Nhạc không lời) 취했어 (Piano Ver.) (Inst.) (Tôi say rồi) (Nhạc không lời) (Bản Piano)





Giới thiệu

Nam ca sĩ kỳ cựu của làng nhạc Hàn Quốc Bobby Kim đã trở lại sau một năm vắng bóng với đĩa đơn kỹ thuật số “취했어” (Tôi say rồi), phát hành ngày 27/1.





“Tôi say rồi” là ca khúc thể hiện nỗi nhớ, sự chờ đợi khi ta nhớ về một bóng hình đã xa. Say ở đây không phải là say rượu mà là say trong nỗi nhớ, say trong những phút giây chờ đợi mà chẳng biết bao giờ mới có thể thấy nhau. Đây có lẽ là điểm nhấn khiến người nghe cảm thấy đồng cảm với ca khúc. Ca khúc có hai phiên bản, một phiên bản thường và một phiên bản piano để fan có thể thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp với tâm trạng, cảm xúc của bản thân.