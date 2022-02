ITZY The 1st Fan Meeting “Yes, Believe It, Let’s Fly!”

Thời gian: 19/02

Địa điểm: Hội trường Yes24 Live, quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc





ITZY sẽ tổ chức buổi họp fan đầu tiên “Yes, Believe It, Let’s Fly!” vào ngày 19/2 tại Hội trường Yes24 Live, quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên Beyond Live. Nhóm đã có một năm 2021 thành công rực rỡ với album mini thứ 4 “Guess Who”, lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 và xuất hiện trong bảng xếp hạng Artist 100 cũng của Billboard (Mỹ). ITZY đã phát hành album “Crazy in Love” và album tiếng Nhật “It’z ITZY” trong năm 2021.