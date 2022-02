Blackpink trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên sở hữu video vũ đạo đạt hơn 1 tỷ lượt xem

ⓒ YG Entertainment

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 8/2 cho biết video vũ đạo của ca khúc “How You Like That” của nhóm nữ Blackpink đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem vào lúc 10 giờ 19 phút tối ngày 7/2 (giờ Hàn Quốc). Đây là thành tích đạt được chỉ sau một năm 7 tháng kể từ khi video được đăng tải vào 6/7/2020. Blackpink cũng là nghệ sĩ K-pop duy nhất có video vũ đạo đạt hơn 1 tỷ lượt view tính đến thời điểm hiện tại.





Vào tháng 11 năm ngoái, video vũ đạo “How You Like That” đã cán mốc 9 tỷ lượt xem, và chỉ mất thêm ba tháng để đạt 1 tỷ lượt. Bên cạnh đó, MV “How You Like That” hiện cũng có hơn 1,04 tỷ lượt xem, một điều khá hiếm thấy khi một ca khúc có cả MV và video vũ đạo vượt hơn tỷ lượt view.





“How You Like That” là ca khúc có giai điệu mãnh liệt, chứa đựng thông điệp sẽ không khuất phục dù trước bất kỳ tình huống nào. Ca khúc từng nhận giải thưởng “Ca khúc hay nhất mùa hè của năm” tại Giải thưởng MV của kênh truyền hình cáp chuyên về âm nhạc MTV (Mỹ) năm 2020. Cùng năm, ca khúc được dẫn đầu “Top ca khúc mùa hè toàn cầu” (Global Top Summer Song) do Youtube bình chọn.





Khi mới phát hành, ca khúc giành danh hiệu “perfect all kill” trên các trang nghe nhạc trực tuyến tại Hàn Quốc, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng “Top 50” của nền tảng nghe nhạc Spotify, dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 33 bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100” của Billboard.





Tính đến thời điểm hiện tại, Blackpink đang có tới 32 video đạt hơn trăm triệu lượt xem trên Youtube, trong đó có tới 10 video vũ đạo. Tổng số lượt xem các nội dung của Blackpink trên Youtube đạt 22,4 tỷ lượt. Blackpink cũng là nghệ sĩ có lượt theo dõi kênh Youtube nhiều nhất với hơn 72 triệu người.