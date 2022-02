Hàn Quốc báo động về kiểm soát vật giá

ⓒYONHAP News

Giá dầu quốc tế vẫn tiếp tục đà tăng cao, tỷ giá hối đoái won/USD tăng, các yếu tố bất ổn chồng chất đang khiến cơ quan chức năng Hàn Quốc bị đặt vào tình trạng báo động về kiểm soát vật giá. Nhiều ý kiến lo ngại giá dầu và tỷ giá hối đoái tăng sẽ kéo vật giá trong nước tăng theo, tác động xấu tới toàn bộ đời sống dân sinh.

Giá dầu quốc tế

Giá dầu thô Brent ngày 8/2 đã lên tới 92,69 USD/thùng. Ngày 1/12 năm ngoái, giá dầu Brent chỉ dừng ở mức 68,87 USD, nhưng đã tăng tới 34,5% chỉ sau hơn hai tháng. Việc giá dầu quốc tế tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy được phân tích là bởi các yếu tố địa chính trị, như lo ngại về khả năng Nga tấn công Ukraine, hay vụ tấn công bằng máy bay mini không người lái drone vào cơ sở dầu mỏ của Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất. Tất nhiên, các yếu tố bên ngoài không nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng Hàn Quốc, nên Seoul không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đặc biệt, Hàn Quốc là quốc gia nhập khẩu 100% dầu thô từ nước ngoài, nên giá dầu quốc tế tăng sẽ kéo giá xăng dầu trong nước tăng theo. Thông thường, giá xăng dầu tại thị trường trong nước sẽ phản ánh xu hướng tăng của giá dầu quốc tế sau từ hai tới ba tuần. Tuy nhiên, trên thực tế giá dầu theo cảm nhận của người dân đang ở mức 100 USD/thùng.

Tỷ giá hối đoái

Giá dầu và tỷ giá hối đoái đang đồng loạt tăng, tức giá trị đồng won đang giảm mạnh, là một hiện tượng hiếm thấy. Thông thường, nếu giá dầu tăng thì đồng USD sẽ có xu hướng giảm giá trị, và tỷ giá hối đoái won/USD sẽ giảm theo. Trong trường hợp lần này, giá dầu và tỷ giá hối đoái đồng loạt tăng là do ảnh hưởng từ tình hình Ukraine và sự chuyển đổi sang đường lối thắt chặt tiền tệ quyết liệt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Tỷ giá hối đoái won/USD đang dao động ở ngưỡng 1.200 won đổi 1 USD. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 27/1, có lúc tỷ giá đã tăng lên mức 1.207,4 won đổi 1 USD, cao hơn tới 34,6 won so với mức thấp nhất giữa phiên giao dịch ngày 9/12, đồng won đã bị mất giá gần 3%.

Trong khi đó, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã giảm ba tháng liên tiếp. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố dự trữ ngoại hối tính tới cuối tháng 1 đạt 461,53 tỷ USD. Nếu so với mức cao kỷ lục là cuối tháng 10 năm ngoái (469,21 tỷ USD), thì quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã giảm 7,7 tỷ USD chỉ trong vòng ba tháng. Trên thị trường đang dấy lên tranh cãi rằng Chính phủ nên duy trì tỷ lệ quy mô dự trữ ngoại hối trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức thích hợp. Hiện tại, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đang bằng 30% GDP, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ thích hợp là 900 tỷ USD mà Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) đề ra. Do đó, việc tỷ giá hối đoái tăng vọt thời gian gần đây cũng có thể liên quan tới yếu tố tỷ lệ quy mô dự trữ ngoại hối trên GDP.

Triển vọng và đối phó

Một yếu tố khác phải kể tới là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có động thái sắp sửa nâng lãi suất, khiến cơ quan chức năng Hàn Quốc phải bật “báo động đỏ” về kiểm soát vật giá.

Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá trong tháng 1, đã tăng ở ngưỡng 3% lần đầu trong vòng 10 năm. Thời gian qua, vật giá tăng cao chủ yếu do sức ép từ nguồn cung, như giá dầu, giá nông thủy sản tăng. Tuy nhiên giờ đây, vật giá cũng đang chịu sức ép lớn từ khía cạnh nhu cầu, như lĩnh vực dịch vụ cá nhân. Cục Thống kê quốc gia cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ có thể cao hơn nữa từ tháng 2, tức có thể tiến lên ngưỡng 4%. Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm đối sách, như gia hạn quy định giảm thuế xăng dầu, hay mở kho dự trữ dầu khi xảy ra tình trạng bất ổn về cung cầu.