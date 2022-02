Tổng kết thành quả một năm ra mắt Spotify tại Hàn Quốc

ⓒ YONHAP News

Nhân kỷ niệm một năm ra mắt dịch vụ tại Hàn Quốc, nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify đã công bố các dữ liệu và thành quả của các nghệ sĩ Hàn Quốc thời gian qua.

Kể từ khi ra mắt tại Hàn Quốc, Spotify đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, giúp người nghe nhạc trên thế giới có thể phát hiện và liên kết sâu hơn với giới nghệ sĩ và âm nhạc Hàn Quốc trong một hệ sinh thái âm nhạc không biên giới.

Theo đó, trong vòng một năm qua, bình quân mỗi tháng có khoảng 7,97 tỷ lượt nghe nhạc K-pop trên Spotify, tăng 27% so với trước khi nền tảng nghe nhạc này có mặt chính thức tại Hàn Quốc. Trong số 184 quốc gia với hơn 406 triệu người sở hữu tài khoản Spotify thì Top 10 nước có lượng người nghe nhiều nhất tìm được nghệ sĩ Hàn Quốc để theo dõi lần lượt là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Đức, Anh, Philippines, Nhật Bản và Pháp.

Các dự án, chiến dịch tiêu biểu mà Spotify đã xúc tiến trong thời gian qua là Lee Hi trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên tham gia dự án toàn cầu “Spotify Singles: Holiday Collection”; ra mắt “Enhanced Album” với nhiều nghệ sĩ K-pop như Twice, NCT 127, Seventeen; hay lập mới bảng xếp hạng dành riêng cho K-pop toàn cầu “K-pop Global Chart”.

Bên cạnh đó, mục “K-pop Hub” nhằm giới hiệu âm nhạc và nghệ sĩ Hàn Quốc với người nghe trên toàn thế giới đã đạt tổng cộng hơn 1,43 tỷ lượt nghe khi chưa đầy một năm ra mắt. Các nước có lượng người nghe truy cập vào “K-pop Hub” nhiều nhất trong một năm qua lần lượt là Ấn Độ, Indonesia, Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Brazil, Mexico, Đài Loan. Trong đó, 10 playlist được nghe nhiều nhất trong “K-pop Hub” lần lượt là K-Pop Daebak, TrenChill K-R&B, WOR K OUT, Women of K-Pop, Dalkom Cafe, Girl Krush, K-Pop Rising, KimBops!, Korean OSTs, và Best of Korean Soundtracks.

Ngoài ra, sau khi ra mắt tại Hàn Quốc, Spotify cũng đã tăng cường hỗ trợ trên diện rộng cho các nghệ sĩ và nhãn hiệu K-pop. Đặc biệt, thông qua nền tảng dữ liệu S4A (Spotify for Artists), các nghệ sĩ đã được kết nối sâu hơn với người hâm mộ trên toàn cầu, mở rộng cơ hội thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả và đa dạng hơn.

Spotify là nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới nhằm thay đổi định nghĩa về “phương thức nghe và cảm nhận âm nhạc”. Sứ mệnh của Spotify là mang đến cho hàng triệu nghệ sĩ trên toàn thế giới cơ hội phát huy sự sáng tạo để hàng tỷ người hâm mộ có thể thưởng thức và được truyền cảm hứng.