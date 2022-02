Twice khởi động chuyến lưu diễn tại 5 thành phố lớn ở Mỹ

ⓒ JYP Entertainment

Công ty chủ quản JYP Entertainment ngày 18/2 thông báo nhóm nhạc nữ Twice đã khởi động tour lưu diễn Mỹ “TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ'” bằng hai buổi diễn tại “The Forum” ở Los Angeles vào ngày 15-16/2 vừa qua.





Đây là lần trở lại sân khấu “The Forum” của Twice sau khoảng hai năm 7 tháng kể từ tour diễn thế giới “TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS’” vào tháng 7 năm 2019.





Trong đợt biểu diễn lần này, Twice trình diễn các ca khúc đình đám của nhóm, cũng như của nhóm nhỏ, bao gồm cả single tiếng Anh đầu tiên “The Feels”.





Ban đầu, JYP lên kế hoạch tổ chức tour diễn cho Twice tại Los Angeles, Aucland (18/2), Port Worth (22/2), Atlanta (24/2) và New York (26/2). Tuy nhiên, do tình trạng cháy vé trong ngày đầu mở bán, nên JYP đã quyết định tổ chức thêm một buổi biểu diễn ở Los Angeles vào ngày 15/2 và New York vào ngày 27/2.





Trước khi lên đường sang Mỹ, Twice đã có buổi concert tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 25-26/12 năm ngoái. Nhóm cũng đang có kế hoạch tổ chức hai buổi diễn tại Nhật Bản vào ngày 23-24/4 tới, sau khi phát hành album tiếng Nhật thứ tư “#Twice4” vào 16/3.





Mặt khác, album phòng thu đầy đủ thứ ba “Formula of Love: O+T=<3” của Twice phát hành ngày 12/11 năm ngoái đã lọt “Billboard 200” ở vị trí thứ 3 và 8 tuần liên tiếp trụ vững bảng xếp hạng này.