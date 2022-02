Lao động có việc làm tháng 1 tăng cao nhất trong vòng 22 năm

ⓒYONHAP News

Tình hình tuyển dụng tháng 1

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/2 công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 1”. Trong tháng trước, lao động có việc làm đạt 26.953.000 người, tăng 1.135.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm. Lao động có việc làm tháng 1 tăng đều ở tất cả các nhóm tuổi. Nhóm ngoài 60 tuổi có mức tăng cao nhất là 522.000 người, sau đó tới nhóm 20 tuổi tăng 273.000 người, nhóm 50 tuổi 245.000 người, nhóm 30 tuổi 22.000 người, nhóm 40 tuổi 24.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, giảm 1,6%.

Một điểm đáng chú ý là lao động có việc làm ở nhóm 30 tuổi đã tăng trở lại, chấm dứt đà giảm 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 3/2020 tới tháng 12/2021. Theo đó, lao động có việc làm là thanh niên tăng thêm 321.000 người, mức tăng cao nhất tính từ tháng 2/2000.

Xét theo ngành công nghiệp, lao động ở hầu hết các ngành đều ghi nhận mức tăng. Ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xa hội, lĩnh vực bị thiệt hại lớn do dịch COVID-19, tăng 250.000 lao động. Ngành nhà hàng khách sạn tăng 128.000 người, đà tăng hai tháng liên tiếp sau tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, lao động có việc làm ở ngành vận tải và kho bãi, ngành chế tạo cũng đều tăng. Tuy nhiên, một số ngành như bán buôn bán lẻ, bảo hiểm và tài chính lại có số lao động giảm.





Phân tích

Mức tăng 1.135.000 người là mức tăng cao nhất sau mức tăng 1.211.000 người tháng 3/2000, thời điểm kinh tế Hàn Quốc đang trên đà phục hồi sau khi trải qua tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á. Lần này, việc lao động có việc làm ghi nhận mức tăng cao được phân tích chủ yếu là do hiệu ứng cơ sở. Trong tháng 1 năm ngoái, lao động có việc làm đã giảm tới 982.000 người so với cùng kỳ một năm trước do ảnh hưởng từ các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội nhằm phòng dịch COVID-19 của Chính phủ. Đây được coi là “cú sốc tuyển dụng” lớn nhất kể từ sau thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á. Tuy nhiên, dù loại bỏ hiệu ứng cơ sở thì tình hình tuyển dụng cũng đang cho thấy chiều hướng hồi phục rõ nét. Số lao động có việc làm tháng 1 bằng 100,5% so với tháng 1 năm 2020, thời điểm ngay trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Ngoài ra, chất lượng tuyển dụng cũng đang có sự cải thiện. Trong số lao động được hưởng lương, số lao động thường xuyên tăng 686.000 người, lao động hợp đồng ngắn hạn tăng 377.000 người. Trong những lao động không hưởng lương, số người kinh doanh nhỏ lẻ có tuyển nhân viên và không tuyển nhân viên đều tăng. Số lao động có việc làm trên 36 giờ/tuần tăng 1.147.000 người, lao động làm việc dưới 36 tiếng/tuần tăng 311.000 người. Thời gian làm việc bình quân là 39,1 giờ/tuần, tăng 0,5 giờ.





Ý nghĩa và triển vọng

Một điều lạc quan hơn cả là xu hướng hồi phục tuyển dụng đang và dự kiến sẽ còn tiếp diễn. Lao động có việc làm đã tăng 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái. Nếu so với một tháng trước, tức tháng 12 năm ngoái, thì lao động có việc làm tháng 1 tăng 68.000 người. Kết quả này có được là nhờ tình hình xuất khẩu khả quan, sự thay đổi cấu trúc công nghiệp, như chuyển đổi sang hình thức không tiếp xúc, kỹ thuật số. Thị trường tuyển dụng đang thoát dần khỏi cú sốc COVID-19, bước sang giai đoạn mới. Hiện tại, mặc dù số ca mắc COVID-19 đang tăng đột biến do sức lây lan mạnh của biến thể Omicron nhưng điều này không ảnh hưởng lớn tới thị trường tuyển dụng.