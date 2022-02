Vượt qua bóng tối (Through the Darkness)

Tên tiếng Hàn: 악의 마음을 읽는 자들

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Kịch bản: Seol I-na

Đạo diễn: Park Bo-ram

Diễn viên: Kim Nam-gil, Jin Seon-gyu, Kim So-jin, Lee Dae-yeon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 14/1/2022 ~

Số tập: 6+

Giới Thiệu:

Vượt Qua Bóng Tối là bộ phim truyền hình về điều tra, tội phạm. Vào thời kỳ bùng nổ các vụ giết người không có động cơ khiến Hàn Quốc sợ hãi, những nhà phân tích và dự đoán hành vi tội phạm (profiler) đầu tiên của Hàn Quốc đã phải bắt đầu câu chuyện với kẻ giết người nguy hiểm. Bộ phim là câu chuyện của profiler phải đi sâu vào tâm trí của những kẻ ác quỷ để truy đuổi, nắm bắt được chúng.

Song Ha-young, diễn viên Kim Nam-gil

Nhà phân tích hành vi tội phạm.





Những kẻ xa lạ thường chê cười Song Ha-young, nói rằng dù có bị đâm thì anh cũng sẽ chẳng chảy đến một giọt máu. Nhưng Ha-young không phải là người vô cảm mà là một người có cái nhìn sâu sắc về con người hơn bất cứ ai khác. Để nhìn được nội tâm của người khác một cách cẩn thận, tinh tế và chính xác hơn, anh phải giấu cảm xúc bên trong thay vì thể hiện ra ngoài. Đó là lý do tại sao Ha-young luôn trông khác biệt so với mọi người. Khi Ha-young còn nhỏ, lúc nhìn thấy xác chết trên nổi trên mặt nước, thay vì sợ hãi thì anh lại cảm thấy thương cảm cho nạn nhân, bất chấp đây là nỗi ám ảnh rất lớn đối với một đứa trẻ 6 tuổi. Mọi người lo lắng là sự lãnh đạm như bây giờ của Ha-young là do nỗi ám ảnh ngày ấy, nhưng sự thật thì nỗi lo ấy chẳng qua chỉ là nỗi lo vu vơ của những người lớn luôn quen với thứ cảm xúc dễ dàng đến vậy thôi. Đối với Ha-young, cậu bé lại suy nghĩ rằng khi ở dưới nước, nạn nhân đã phải cảm thấy sợ hãi và cô đơn tới mức nào. Ngay cả sau này khi anh trở thành cảnh sát hình sự thì cách suy nghĩ đó vẫn không hề bị thay đổi. Ha-young luôn tìm đến nạn nân và gia đình nạn nhân trước để giúp đỡ họ. Anh là một viên cảnh sát có khả năng đồng cảm vượt trội, một người luôn nhìn mọi chuyện một cách bao quát. Không chỉ vậy, Ha-young còn là người có thể giữ sự lạnh lùng khi làm việc nhưng vẫn không đánh mất tình cảm giữa con người với con người với con mắt nhìn người của rất chính xác. Ha-young là người duy nhất có thể đi sâu vào tâm trí của tội phạm để hiểu và nắm bắt được chúng.

Gook Young-soo, diễn viên Jin Seon-gyu

Trưởng nhóm phân tích hành vi tội phạm.





Gook Young-soo là người không bao giờ bị lung lay bởi quyền lực, lễ nghĩa và chủ nghĩa giai cấp. Giữa những quan chức cảnh sát bảo thủ, ông vẫn luôn giữ vững tinh thần này. Sự tồn tại của Gook Young-soo giống như người cha đỡ đầu của ban giám định, cho mọi người thấy thế nào mới là uy quyền thực sự. Nhờ vậy mà ông luôn được các đồng nghiệp yêu thích và nhận ra sự cần thiết của việc phân tích tâm lý tội phạm. Sau thời gian dài lập chiến lược, ông đã thành công chiêu mộ Ha-young và lập ra nhóm phân tích hành vi tội phạm. “Tòa nhà càng cao thì bóng càng dài”, ông nhớ lại dự đoán của đội trưởng đội điều tra tội phạm ngày xưa và cũng đã dự đoán được ở Hàn Quốc sẽ có những kẻ giết người hàng loạt không động cơ. Nhưng mỗi lần như vậy Young-soo lại bị khiển trách, nói rằng ông nên nhìn vào những động cơ, manh mối ngay trước mắt. Họ phản ứng như vậy cũng đúng thôi, vì chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng dự đoán của Young-soo sẽ sớm trở thành hiện thực cả. Khi đó không ai nghĩ rằng nhóm phân tích hành vi tội phạm được lập ra một cách gấp gáp sẽ là điều vô cùng cần thiết.

Dự cảm không lành chưa bao giờ là sai. Tất cả mọi thứ đều xảy ra theo đúng như dự đoán của Young-soo. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa. Những kẻ giết người hàng loạt không có động cơ liên tục xuất hiện tại Hàn Quốc. Cuối cùng, sự cần thiết của nhóm phân tích hành vi tội phạm cũng đã bắt đầu được công nhận.

Yoon Tae-gu, diễn viên Kim So-jin

Đội trưởng Đội 2, Đơn vị 1 của đội điều tra cơ động.





Bất kể người bắt hay người bị bắt, lần đầu gặp Tae-gu giữa một đám đàn ông thì ai cũng đều tỏ vẻ nghi ngờ, không thể tin được. Nhưng những ai biết thì sẽ hiểu, cô là người có năng lực không hề thua kém nam giới, rất mạnh mẽ, sắc sảo và lý trí. Chính bản lĩnh ấy đã đưa Tae-gu trở thành một thành viên của đội đặc nhiệm. Thoạt nhìn trông cô có vẻ cứng nhắc và quân phiệt, nhưng ở cô lại toát ra khí chất thu hút. Mặc dù thường xuyên đụng độ với Ha-young, nhưng cô vẫn rất tin tưởng vào sự cứng rắn của anh ấy.

Thành thật mà nói, việc đối mặt với nhiều sự kiểm tra và định kiến mà phụ nữ phải trải qua còn khó khăn hơn cả đối mặt với tội phạm. Tae-gu đã chịu đựng xã hội bảo thủ và cuộc sống vô tổ chức, vượt lên mọi thứ để trở thành đội trưởng của đội điều tra cơ động. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hỏi tại sao cô không cắt đi mái tóc dài khó chịu của mình. Tae-gu chẳng giải thích vì biết mọi người cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của cô. So với tâm trạng, cảm xúc của nạn nhân và gia đình họ, sự khó chịu từ mái tóc chẳng là gì cả. Để hiểu được suy nghĩ của họ, Tae-gu sẽ không từ bỏ bất chấp phiền phức. Đó là tấm lòng của Tae-gu.

Baek Jun-sik, diễn viên Lee Dae-yeon

Trưởng phòng điều tra hình sự.





Mặc dù đội phân tích hành vi tội phạm đã được thành lập như một biện pháp tạm thời, nhưng đó lại là cơ hội cho Jun-sik. Dù người khác có nói rằng họ là một đội không có nền tảng đi chăng nữa thì Jun-sik vẫn nỗ lực để duy trì cả vật chất và tinh thần mỗi khi đội phân tích hành vi tội phạm đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lý do Jun-sik làm việc chăm chỉ như vậy là vì ông nghĩ nó sẽ giúp ích cho những cuộc điều tra. Ông cho rằng để gải quyết vụ việc một cách nhanh chóng thì cần phải cân bằng giữa các phương pháp làm việc của đội điều tra cơ động và đội phân tích. Jun-sik là một cấp trên đáng tin cậy, chính nghĩa, có trách nhiệm và tình cảm. Ông cũng có thể tùy theo tình huống mà can đảm lật ngược tình thế.