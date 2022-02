“Stay Alive” của Jung-kook (BTS) trở thành bản OST webtoon đầu tiên lọt “Hot 100” của Billboard

ⓒ HYBE

Ca khúc “Stay Alive” do thành viên Jung-kook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) thể hiện đã trở thành bản nhạc truyện tranh mạng (webtoon) đầu tiên của Hàn Quốc lọt vào bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard (Mỹ) ở vị trí thứ 95 vào ngày 23/2.

Đặc biệt, “Stay Alive” lập được kỷ lục mới này dù Billboard đã thay đổi quy định thống kê bảng xếp hạng. Từ ngày 11/1 (giờ địa phương), Billboard đã áp dụng quy định mới trong thống kê xếp hạng là giảm mạnh phạm vi tính số lượt mua (album, single) kỹ thuật số trên đầu người, và nâng điểm số về lượt nghe cũng như tỷ lệ phát sóng trên radio. Do đó, việc ca khúc tiếng Hàn “Stay Alive” vẫn lọt “Hot 100” mà không có lượt phát trên radio là một kết quả hết sức có ý nghĩa.

Ngoài ra, dù không có bất cứ sự quảng bá nào hay thậm chí là MV, nhưng “Stay Alive” vẫn lập kỷ lục là ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng của các nền tảng nghe nhạc nổi tiếng toàn cầu như Spotify, iTunes trong thời gian ngắn nhất.

Mặt khác, ca khúc “My Time” do Jung-kook thể hiện nằm trong album đầy đủ số 4 của BTS là “MAP OF THE SOUL:7” cũng từng một lần góp mặt trên “Hot 100” của Billboard ở vị trí thứ 84. Tính đến nay, Jung-kook đã có tới 6 ca khúc solo và hợp tác lọt “Hot 100”. Những thành tích này đã chứng minh được sức hút từ giọng hát mang nét riêng độc đáo của anh chàng.

“Stay Alive” là ca khúc của bộ truyện tranh mạng “7FATES: CHAKHO”, được yêu mến vì thể hiện một cách sống động câu chuyện trong đó các nhân vật bị đẩy vào những số phận nghiệt ngã.