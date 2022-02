Hàn Quốc được chọn làm Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực sinh học toàn cầu của WHO

ⓒYONHAP News

Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 23/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố lựa chọn Hàn Quốc là “Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực sinh học toàn cầu WHO”. Trung tâm này sẽ đóng vai trò trọng tâm trong việc cung cấp đào tạo, tập huấn về các giai đoạn sản xuất y sinh phẩm và vắc-xin, giúp các nước thu nhập trung bình và thấp có thể tự cung tự cấp vắc-xin.

Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực sinh học toàn cầu

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực sinh học toàn cầu là dự án được WHO xúc tiến nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng về vắc-xin do sự cách biệt giàu nghèo giữa các quốc gia. Kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các quốc gia trên toàn thế giới đồng loạt đóng cửa biên giới, với niềm hy vọng duy nhất là vắc-xin. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, do sản lượng vắc-xin không nhiều, nên các nước giàu, phát triển đặt mua phần lớn lượng vắc-xin sản xuất ra, còn các nước thu nhập trung bình và thấp thì vừa không có năng lực phát triển, sản xuất vắc-xin, vừa không có ngân sách, không còn cách nào khác là phải chờ đợi. Sau đó, Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) được lập ra, các nước thu nhập trung bình và thấp cũng được cung cấp vắc-xin, nhưng cơ chế này chỉ đạt được hiệu quả ở mức hạn chế trong việc giải tỏa bất bình đẳng về vắc-xin. Theo đó, WHO đã xúc tiến lập ra Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực toàn cầu nhằm nâng cao nguồn nhân lực phát triển và sản xuất vắc-xin, giải tỏa vấn đề bất bình đẳng giữa các quốc gia.

Năng lực sinh học của Hàn Quốc

Hàn Quốc được WHO lựa chọn làm Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực sinh học toàn cầu là nhờ Seoul sở hữu năng lực và hạ tầng tối ưu nhất ở lĩnh vực này. Từ thời Chính phủ tiền nhiệm, Hàn Quốc đã xúc tiến bồi dưỡng lĩnh vực sinh học như một ngành công nghiệp chiến lược tương lai. Các doanh nghiệp lớn trong nước đã đầu tư mạnh mẽ vào mảng này, không ngừng nâng cao năng lực. Kết quả là các doanh nghiệp y sinh học của Hàn Quốc như Samsung Biologics, Celltrion, SK Bioscience được đánh giá là có trình độ sản xuất y sinh phẩm đứng thứ hai thế giới. Trình độ sinh học của Hàn Quốc càng tỏa sáng trong đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp trong nước đã nhận được ủy thác sản xuất 5 loại vắc-xin như của AstraZeneca, Novavax, Moderna, đồng thời đang phát triển vắc-xin nội địa. Năng lực ngành công nghiệp sinh học của Hàn Quốc cũng được thể hiện rõ qua các chỉ số. Năm 2020, quy mô sản xuất ngành công nghiệp sinh học Hàn Quốc đạt 17.500 tỷ won (14,55 tỷ USD), tăng 38,2% so với một năm trước. Đây là thành quả từ sự đầu tư không ngừng suốt thời gian qua. Mức tăng trên là mức cao kỷ lục, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang hoàn hành. Trong đó, sản xuất y sinh phẩm đạt hơn 5.000 tỷ won (4,16 tỷ USD), tăng khoảng 20% so với năm trước. Xuất khẩu toàn ngành công nghiệp sinh học đạt hơn 10.000 tỷ won (8,32 tỷ USD), tăng hơn 50% so với năm trước. Xuất khẩu y sinh phẩm đạt 3.250 tỷ won (2,7 tỷ USD), tăng khoảng 25%.

Ý nghĩa và kế hoạch xúc tiến thời gian tới

Việc được WHO chọn là Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực sinh học toàn cầu là thành quả từ sáng kiến đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu mà Chính phủ đương nhiệm xúc tiến nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 năm ngoái. Chính phủ đánh giá quyết định của WHO sẽ là cơ hội để Seoul chia sẻ kinh nghiệm tăng trưởng ở lĩnh vực sinh học với toàn thế giới, đóng vai trò quan trọng để Hàn Quốc tiến vào hàng ngũ các quốc gia đi đầu về ngành công nghiệp sinh học.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở thêm hai trường đào tạo công về quy trình sản xuất sinh học tại thành phố Incheon và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), mở thêm hai trung tâm đào tạo và một cơ sở tập huấn chuyên môn. Ngoài ra, Chính phủ sẽ bắt tay vào đào tạo từ tháng 7 năm nay để bồi dưỡng 370 nhân lực sinh học toàn cầu. Bên cạnh đó, Seoul cũng sẽ tiến hành đào tạo 150 nhân lực trong nước trong năm nay. Tới năm 2025, khi các trang thiết bị đào tạo về sản xuất y sinh học được hoàn thiện, Chính phủ sẽ mời 2.000 nhân lực từ các nước đang phát triển tới Hàn Quốc tập huấn mỗi năm.