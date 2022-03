Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt (Twenty Five, Twenty One)

Tên tiếng Hàn: 스물 다섯 스물 하나

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Kịch bản: Kwon Do-eun

Đạo diễn: Jeong Ji-hyeon

Diễn viên: Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun-wook

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 12/2/2022 ~

Số tập: 3+

Giới Thiệu:

Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt là bộ phim truyền hình tình cảm thanh xuân, lấy bối cảnh năm 1998 đến 2021, kể về những người trẻ bị đánh mất ước mơ và hoài bão.

Na Hee-do, diễn viên Kim Tae-ri

18 tuổi/ hiện tại 41 tuổi. Thành viên đội tuyển đấu kiếm trường trung học Taeyang/ Tuyển thủ đấu kiếm quốc gia.

Di thư của Na Hee-do (19 tuổi)

“Hôm nay là ngày 30/12/1999, tôi không tin vào lời viển vông rằng ngày mai Trái đất sẽ bị hủy diệt. 19 không phải độ tuổi ngây thơ đến mức tin vào điều ấy, tôi đã đủ lớn để biết những thứ cần biết rồi. Tuy nhiên, vì không biết sẽ thế nào nên tôi cứ viết ra đây. Sống đến giờ tôi cũng từng chứng kiến nhiều điều chẳng biết thế nào mà lại ập đến. Thế nên để cho chắc thì cứ viết lại vậy. Biết đâu được có ai đó còn sống sót sau ngày Trái đất bị hủy diệt mà phát hiện ra bức di thư này, nên tôi muốn để lại cho họ ba chân lý cuộc sống mà tôi đã nhận ra.

Cuộc đời mong manh lắm, có thể ra đi mãi mãi chỉ trong một cú đánh duy nhất. Việc xấu ập đến chỉ trong một lần. Rốt cuộc thì cuộc đời này cũng chỉ có mình ta mà thôi. Đây là ba chân lý mà tôi đã rút ra được từ chính trải nghiệm của bản thân. Dĩ nhiên, tôi cũng đã không muốn tự trải nghiệm nó thế này. Haiz. Thôi thì dù sao tôi cũng vẫn sẽ giải thích chi tiết. À, mà dĩ nhiên không phải tôi tin vào chuyện Trái đất bị diệt vong đâu nhé.”

“Cuộc đời nhanh lắm, có thể ra đi mãi mãi chỉ trong một cú đánh duy nhất”.

Na Hee-do là một thần đồng đấu kiếm. Sau 8 năm cố gắng, cuối cùng cô cũng trở thành tuyển thủ quốc gia, tham gia vào trận chung kết tại Đại hội thể thao châu Á (Asian Games). Thế nhưng khủng hoảng ập đến, dù đánh thắng đối thủ Go Yoo-rim nhưng trọng tài đã ra phán quyết tranh cãi và Na Hee-do đã làm loạn lên tại buổi họp báo. Từ đó, cô “thu về” cho mình 40 triệu anti fan. Đó chính là khoảnh khắc cuộc đời ra đi chỉ trong một cú đánh.

“Rốt cuộc thì cuộc đời này cũng chỉ sống một mình mà thôi”.

Sau sự kiện gây tranh cãi thì Na Hee-do đã nhận được sự “quan tâm” từ 40 triệu người, thứ quan tâm mà cô chưa bao giờ được nhận từ mẹ. À, mẹ cũng có quan tâm cô chứ, nhưng với một cách thức chẳng giống ai, mà điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngay cả ngày đám tang của bố, mẹ còn chẳng mảy may đến người chồng quá cố mà bỏ đi làm báo. Chính vì vậy mà Na Hee-do đã phải cố gắng một thân một mình nỗ lực vượt qua những khó khăn.

“Việc xấu ập đến chỉ trong một lần”.

Cô đã từng ngưỡng mộ Go Yoo-rim. Muốn tập luyện cùng cô ấy nên đã chuyển đến trường trung học phổ thông Taeyang. Đó chính là điều tồi tệ đầu tiên. Việc tồi tệ thứ hai là trận chung kết tại Asian Games. Và điều tồi tệ thứ ba chính là Go Yoo-rim. Ngoài Na Hee-do ra, thì không một ai biết Go Yoo-rim là người tồi tệ.

Baek Yi-jin, diễn viên Nam Joo-hyuk

22 tuổi. Nhân viên làm thêm ở cửa hàng cho thuê truyện tranh/ Phóng viên thể thao đài UBS.

Di thư của Baek Yi-jin (23 tuổi)

“Vì em trai, người có niềm tin mãnh liệt rằng ngày mai Trái đất sẽ bị diệt vong, cứ nhắc nhở nên tôi mới viết bức di thư này. Có câu nói rằng người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin, vậy thì có lẽ nào em trai tôi muốn Trái đất bị diệt vong thật không? Cũng có vẻ là thế thật đấy. Gia đình xảy ra biến cố, mỗi người một nơi. Em út dễ thương của tôi từng là con nhà tài phiệt, nay lại phải sống trên gác xép của gia đình họ hàng xa lạ. Thế nên, việc muốn Trái đất bị diệt vong hơn là sống tiếp thế này chắc cũng đúng thôi.”

Baek Yi-jin là con trai nhà tài phiệt. Gia đình anh bị phá sản bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Mỗi người ly tán một nơi. Với anh thì việc bảo vệ gia đình là điều quan trọng nhất.

Ước mơ với Yi-jin là xa xỉ. Dù đã phỏng vấn ở nhiều nơi nhưng cuối cùng đài truyền hình là nơi đã nhận anh. Nhưng rồi anh lại phải nhận về những lời mỉa mai từ đồng nghiệp. Một tiền bối đã hỏi anh rằng có phải vì là con nhà tài phiệt, nên được bố giúp cho “đi cửa sau” để xuất ngũ sớm. Sự thật là sau khi nhập ngũ 6 tháng thì Nhà nước đã cho anh xuất ngũ bởi biến cố gia đình chứ không hề có hậu thuẫn để được đãi ngộ. Baek Yi-jin vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ, phấn đấu vì gia đình. Đối với anh, tiền bối còn đáng sợ hơn cả khoản nợ khổng lồ ở nhà, gia đình bị ly tán mà cuộc khủng hoảng tài chính mang lại.

Baek Yi-jin trở thành phóng viên thể thao và từ đó anh đã gặp được Na Hee-do, cô gái mà anh cực kỳ ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, quyết liệt với cuộc sống. Dù sau buổi họp báo tại Asian Games, Na Hee-do đem về cả hàng tá anti fan vì hành động phẫn nộ của bản thân, nhưng Baek Yi-jin là người chứng kiến rõ nhất, hiểu về trận đấu không công bằng đó và hiểu tại sao Hee-do lại tức giận đến vậy. Vì thế, anh muốn giúp Hee-do giải oan trong mắt mọi người, muốn mọi người biết đến nỗ lực và tài năng của cô.

Go Yoo-rim, diễn viên Bona

18 tuổi. Thành viên đội tuyển đấu kiếm trường trung học phổ thông Taeyang/ Tuyển thủ đấu kiếm quốc gia.

Di thư của Go Yoo-rim (19 tuổi)

“Tôi không biết Trái đất có bị điệt vong hay không nhưng giờ là cuối năm rồi, nên tâm trạng cũng thấy dễ chịu, ấm áp hơn. Cây thông Noel xinh đẹp, ánh đèn lấp lánh và bài hát Giáng sinh bật trên phố nghe cũng rất hay. Vì vậy, tôi muốn mượn bức thư này để bày tỏ tấm lòng với những người tôi yêu. Nhưng mà có thể ngày mai sẽ bị diệt vong thật đấy nên ngày mai khi tất cả mọi người còn ở đây thì phải đọc cho họ nghe bức thư này chứ, hihi.”

Go Yoo-rim đã gửi lời nhắn đến ba mẹ, người bạn Ji-woong và cả Na Hee-do. Cô xin lỗi Hee-do vì khi Hee-do mới chuyển đến, cô đã cư xử có phần lạnh nhạt. Thật ra không phải vì ganh ghét mà vì cô sợ Hee-do mà thôi. Có lẽ lúc Hee-do chuyển trường đến, Yoo-rim đã dự cảm được có chuyện chẳng lành. Và đúng như dự đoán, hai người đã bất đắc dĩ trở thành kẻ thù sau trận đấu ở Asian Games. Báo chí gọi họ là đối thủ, mối nhân duyên tồi tệ, lấy họ ra chế giễu. Thế nhưng, Yoo-rim cũng không muốn vậy. Cô muốn Hee-do biết rằng để chiến thắng trong trận đấu, cả cô và Hee-do đều đã cố gắng luyện tập rất chăm chỉ chứ không phải cô thù ghét Hee-do mà chơi xấu. Dù Hee-do ghét Yoo-rim, dù báo chí và công chúng nói rằng hai người là kẻ thù, nhưng trận đấu hôm ấy với Hee-do chính là niềm tự hào của cô. Cuối cùng không quên động viên Hee-do cố gắng để thể hiện tốt tại Thế vận hội sẽ được tổ chức sau một năm rưỡi nữa kể từ khi viết bức di thư này.

Moon Ji-woong, diễn viên Choi Hyun-wook

18 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông Taeyang.

Thời điểm đó là người nổi tiếng trên mạng (influencer).

Di thư của Moon Ji-woong (19 tuổi)

“Chúa có đang nghe không ạ? Con xin lỗi vì đã gọi tên Người lần đầu trong suốt 19 năm cuộc đời. Nghe nói người đang có ý định cho Trái đất diệt vong vào ngày mai. Con biết rồi, nhưng người có thể trì hoãn kế hoạch một chút được không ạ? Con vẫn cần thêm thời gian. Con vẫn chưa được làm “thành viên nam của ngày” trên Cyworld nữa ạ.”

Moon Ji-woong là chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội, tự tin về vẻ ngoài đẹp trai của bản thân. Đặc biệt, Ji-woong rất vui tính và hài hước. Dù viết di thư để lại nhưng vẫn không quên xin Chúa cho thêm thời gian để trở thành “thành viên nam của ngày” trên Cyworld (mạng xã hội của Hàn Quốc). Tiêu chí chọn ra

“thành viên nam của ngày” chỉ dựa vào gương mặt nên anh cảm thấy tiếc cho gu thời trang tuyệt đỉnh của mình. Anh đã tiết kiệm tiền để mua ví hàng hiệu và máy quay phim, thậm chí còn không quên “thổ lộ” với Chúa rằng có thể sẽ còn quay MV tuyệt vời như “To Heaven”. Lời cuối cùng anh viết trong di thư là tỏ tình với crush Yoo-rim. Đẹp trai, nổi tiếng và gu ăn mặc thời thượng là vậy nhưng lại tự ti trước người con gái mình thích. Không biết Yoo-rim có thích mình hay không, anh sợ bị tổn thương. Cuối cùng thì vẫn là đắn đo không biết có nên thổ lộ không vì Trái đất diệt vong đến nơi rồi, nhưng nhỡ không diệt vong thật thì phải làm sao?