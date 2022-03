Tomorrow X Together được chọn là “Anh hùng của năm” của tạp chí NME

ⓒ NME

Tạp chí âm nhạc NME của Anh ngày 2/3 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết trên trang chủ, cho biết nhóm nhạc nam K-pop Tomorrow X Together (TXT) đã được bình chọn là “Anh hùng của năm” (Hero Of The Year) tại lễ trao giải BandLab NME 2022 (BandLab NME Awards 2022).

Đây là giải thưởng do người hâm mộ bình chọn. NME cho biết Tomorrow X Together đã nhận được hơn 40% phiếu bầu của người hâm mộ, và kết quả này có được là nhờ album “The Chaos Chapter: FREEZE” (Chương của sự hỗn độn: Đóng băng), concert riêng đầu tiên của nhóm, cùng ca khúc hợp tác cùng Seori “0X1=LOVESONG” (I Know I Love You) từng được xếp thứ 8 trong Top 25 ca khúc K-pop hay nhất năm 2021 do NME bình chọn.

Những nghệ sĩ quốc tế từng được chọn là “Anh hùng của năm” của NME trước đó gồm có Lady Gaga, Liam Gallagher, Ozzy Osbourne, John Peel, Gerard Way của My Chemical Romance, Alex Turner của Arctic Monkeys, Matt Bellamy của Muse, Beyonce và Ariana Grande.

Bên cạnh đó, NME cũng đề cập lại bài phỏng vấn Tomorrow X Together trong năm ngoái, khẳng định đây là nhóm nhạc đại diện cho thế hệ Z. Khi đó, thành viên Beomgyu từng cho biết Tomorrow X Together sẽ đại diện cho những cảm xúc cảm nhận được thông qua âm nhạc, cũng như trải nghiệm của những người trẻ trưởng thành trong thời đại này. Nhóm tin chắc rằng những câu chuyện được truyền tải qua âm nhạc sẽ nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng của thế hệ Z.

Mặt khác, hai album được Tomorrow X Together phát hành năm ngoái là “The Chaos Chapter: FREEZE” và album tái bản “The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE” cũng lần lượt là cái tên duy nhất có mặt trong “Top 50 album hay nhất năm” của NME và tạp chí âm nhạc Rolling Stone (Mỹ). Đặc biệt, ca khúc chủ đề của album là “0X1=LOVESONG” còn dẫn đầu danh sách 25 ca khúc K-pop hay nhất năm 2021 do các nhà phê bình của Billboard bình chọn.