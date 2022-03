BTS hai năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu của IFPI

ⓒ Big Hit Music

Hiệp hội công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) ngày 2/3 đã công bố “Bảng xếp hạng doanh số bán album toàn cầu năm 2021” (Global Album Sales Chart 2021). Trong đó, album tiếng Nhật “BTS, THE BEST” của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã đứng vị trí thứ 4.

“BTS, THE BEST” được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 6 năm ngoái, có tổng cộng 23 ca khúc. Trong đó bao gồm các ca khúc tiếng Nhật là “Film out”, “Your eyes tell”, “Crystal Snow”, và phiên bản tiếng Nhật của các ca khúc phát hành trước đó của nhóm như “Blood Sweat & Tears”, “FAKE LOVE”,, “IDOL”, “MIC Drop”, “ON” và “Dynamite”.

Trong “Bảng xếp hạng doanh số bán album toàn cầu năm 2020” của IFPI, hai album “MAP OF THE SOUL : 7” và “BE” của BTS cũng đã lần lượt chiếm hai vị trí đầu bảng, và album đầy đủ thứ tư “MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~” được đứng ở vị trí thứ 8.

Hiệp hội công nghiệp ghi âm quốc tế mỗi năm đều công bố bảng xếp hạng doanh số bán album toàn cầu của năm, thứ hạng được tính dựa trên số lượng bán album vật lý và số lượt tải về ca khúc kỹ thuật số.

Nối tiếp với năm ngoái, BTS tiếp tục ghi tên ở vị trí cao nhất trên ba bảng xếp hạng của IFPI trong năm nay, khẳng định được danh tiếng là “biểu tượng nhạc Pop của thế kỷ XXI”.

Ngoài bảng xếp hạng về doanh số bán album, BTS còn có mặt trong “Bảng xếp hạng ca khúc kỹ thuật số toàn cầu năm 2021” (Global Digital Single Chart 2021) với ca khúc “Butter” ở vị trí thứ 4. Đoàn thiếu niên chống đạn còn đứng đầu “Bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu năm 2021” (Global Artist Chart 2021). Đặc biệt, đây còn lần đầu tiên trong lịch sử một nhóm nhạc được dẫn đầu bảng xếp hạng này của IFPI trong hai năm liên tiếp.