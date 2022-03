Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết (Forecasting Love and Weather)

Tên tiếng Hàn: 기상청 사람들

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Kịch bản: Seon Yeong

Đạo diễn: Cha Yeong-hoon

Diễn viên: Park Min-young, Song Kang, Yoon Bak, Yura

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 12/2/2022 ~

Số tập: 5+

Giới Thiệu:

Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết là bộ phim tình cảm lãng mạn của cặp đôi làm việc tại Cục khí tượng. Tình yêu của họ còn cháy bỏng và khó đoán hơn cả nắng mưa của thời tiết.

Jin Ha-kyung, diễn viên Park Min-young

(Nữ, 36 tuổi) Dự váo viên, Cục khí tượng.

Jin Ha-kyung là người vô cùng rõ ràng trong mọi chuyện. Từ công việc cho đến quản lý bản thân, các mối quan hệ xã hội và việc công-tư đều phân định rạch ròi, xong việc là chấm hết. Cô có năng lực xuất chúng, đã vượt qua kỳ thi công chức khí tượng cấp 5. Tuy nhiên, khác với hình ảnh hoàn hảo nổi tiếng ấy, tại Cục khí tượng cô luôn giữ khoảng cách với các mối quan hệ xung quanh, chỉ giao lưu với những người cảm thấy phù hợp, bởi tính cách vạch ra ranh giới với mọi người xung quanh đến mức khó chịu. Tính cách Jin Ha-kyung khá khó chịu và nhạy cảm, đôi khi không kiểm soát được mà trở nên điên loạn. Chính vì vậy, mọi người cho rằng Ha-kyung sẽ khó mà lấy được chồng. Nhưng đúng là mọi thứ đều có duyên số, có người chịu được tính khí khó chịu của Ha-kyung và hẹn hò với cô đã được 10 năm. Bất chấp những lời cảnh báo của tiền nối, họ hẹn hò công khai nhưng một buổi sáng nọ, cô bị người bạn trai mình tin tưởng tuyệt đối bất ngờ tuyên bố hủy hôn. Và thế là cô đã cảm nhận được những phiền toái khi công khai chuyện tình cảm chốn công sở. Từ đó, Jin Ha-kyung quyết tâm sẽ không bao giờ hẹn hò với đồng nghiệp.

Lee Shi-woo, diễn viên Song Kang

(Nam, 29 tuổi) Phụ trách báo cáo đặc biệt, Cục khí tượng.

Lee Shi-woo là cái tên mang ý nghĩa giống như cơn mưa rơi đúng lúc, ở bất cứ nơi đâu cũng được mọi người chào đón. Anh là người đơn giản và thành thật với cảm xúc, yêu ghét rõ ràng và không thích những thứ mập mờ. Mặc dù trông có vẻ hơi ngốc nghếch và vụng về nhưng chỉ số IQ của anh lại rất cao. Không có gì là Shi-woo không làm được nhưng thứ khiến anh quan tâm chỉ có thời tiết mà thôi. Thường ngày trông anh vậy nhưng khi làm việc liên quan đến thời tiết anh sẽ phát huy khả năng đáng kinh ngạc. Nhưng một người thông minh xuất chúng như vậy lại bị bạn gái buông bỏ một cách đau đớn. Dù trước đó cô ấy gửi tín hiệu cho việc chán ghét mối quan hệ nhưng Shi-woo thuần khiết đến ngốc nghếch đã không thể nhận ra.

Han Ki-joon, diễn viên Yoon Bak

(Nam, 36 tuổi) Phát ngôn viên của Cục khí tượng.

Khi mới vào làm việc, Han Ki-joon được bổ nhiệm làm tại bộ phận khác nhưng sau đó anh đã chuyển đến phòng phát ngôn và trở thành phát ngôn viên của Cục khí tượng. Dù được công nhận khả năng phản ứng nhanh và năng lực ngôn luận tốt nhưng những ai phải biết thì đều biết rằng anh được như vậy là nhờ có sự hỗ trợ của Ha-kyung. Han Ki-joon cả đời là học sinh gương mẫu, không chịu được thất bại nhưng khi nhìn thấy Ha-kyung cố gắng làm việc tại đội quản lý tổng hợp, anh lại cảm thấy có sự mâu thuẫn kỳ lạ và đã đưa ra quyết định điên rồ. Đối với Ki-joon, điều quan trọng nhất của đời người là những việc làm theo ý muốn của bản thân nên dù có khó khăn và bất an nhưng một khi đã quyết định chọn lựa thì sẽ quyết tâm cố gắng đến cùng.

Chae Yoo-jin, diễn viên Yura

(Nữ, 27 tuổi) Phóng viên khí tượng của một tờ nhật báo.

Chae Yoo-jin là người yêu ghét rõ ràng, chứ không có chuyện lưng chừng ở giữa. Đang tự tin ngút ngàn nhưng chỉ cần nghe một lời chê bai thì cô sẽ trở nên bất an vô cùng. Yoo-jin được bố trí vào làm việc trong “đội thời tiết và đời sống” vì lý do cô không được sâu sắc. Các tiến bối nói rằng không có nơi nào nhiều tin tức đặc biệt như Cục khí tượng nhưng Yoo-jin đang cảm thấy chán ngấy cảnh luôn phải làm hài hòng chủ tòa soạn báo trong từng câu từng chữ của những bài báo về thời tiết. Yoo-jin cho rằng việc học nhiều chỉ để viết một dòng báo là không hiệu quả, vì vậy cô đã đặt câu hỏi cho nhân viên văn phòng tóm tắt và hoàn toàn dụ dỗ họ. Giống như việc muốn học ngoại ngữ tốt thì phải hẹn hò với người bản xứ. Ban đầu, đây chỉ là ý định ích kỷ của Yoo-jin thôi nhưng vào một ngày nọ khi bị những tiền bối phóng viên làm cho bất an đến cực độ, cô đã quyết định nghỉ việc lấy chồng.